11 साल में कई बार माइनस में पहुंचा भरतपुर, इस साल भी 1 डिग्री के करीब पहुंचा पारा

भरतपुर: वर्ष 2026 की सर्दी ने एक बार फिर संकेत दिया है कि भरतपुर में सर्दी अब केवल मौसम तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह लगातार दोहराने वाला रुझान बन चुकी है. भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर के न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार बीते 11 वर्षों में जिले का पारा कई बार शून्य और माइनस स्तर तक पहुंच चुका है. इस साल 12 जनवरी को न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भले ही तापमान माइनस में नहीं गया हो, लेकिन पुराने रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच गया है. ऐसे में कृषि विभाग की ओर से किसानों को भी अपनी दलहन फसलों के बचाव के लिए विशेष इंतजाम की सलाह दी गई है.

इन तीन वर्षों के आंकड़े यह साबित करते हैं कि भरतपुर में माइनस तापमान कोई अपवाद नहीं रहा. इसके अलावा कई वर्षों में तापमान 1 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ, जैसे जनवरी 2024 में 1.1 डिग्री, जनवरी 2019 में 1.2 डिग्री, दिसंबर 2022 में 1.0 डिग्री और जनवरी 2026 में 1.2 डिग्री सेल्सियस. यह ट्रेंड बताता है कि हर दो–तीन साल में भरतपुर की सर्दी खतरनाक स्तर तक पहुंचती है.

सर्दी के चलते सुनसान पड़ी सड़कें (ETV Bharat Bharatpur)

दिसंबर से जनवरी तक सबसे ज्यादा खतरा: आंकड़ों के अनुसार भरतपुर में ठंड का सबसे संवेदनशील दौर दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के मध्य तक रहता है. 31 दिसंबर 2020 को न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज किया गया. 1 जनवरी 2021 को भी पारा 0.2 डिग्री तक पहुंचा. नया साल शुरू होते ही भरतपुर शीतलहर की गिरफ्त में आता है. साफ आसमान, शुष्क हवाएं और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ रात के तापमान को तेजी से गिराते हैं. मैदानी इलाका होने के बावजूद भरतपुर का तापमान कई बार पहाड़ी क्षेत्रों जैसी ठंड का अहसास करा देता है.

एक खेत में लहलहाती सरसों की फसल (ETV Bharat Bharatpur)

11 साल के आंकड़ों में सर्दी: सरसों अनुसंधान संस्थान के मौसम रिकॉर्ड के अनुसार भरतपुर में ठंड का यह सिलसिला 2015 के बाद से लगातार देखा जा रहा है.