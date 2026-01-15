11 साल में कई बार माइनस में पहुंचा भरतपुर, इस साल भी 1 डिग्री के करीब पहुंचा पारा
भरतपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. इससे फसलों को नुकसान की आशंका है. आम जनजीवन भी सर्दी से बाधित हो रहा है.
Published : January 15, 2026 at 3:33 PM IST
भरतपुर: वर्ष 2026 की सर्दी ने एक बार फिर संकेत दिया है कि भरतपुर में सर्दी अब केवल मौसम तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह लगातार दोहराने वाला रुझान बन चुकी है. भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर के न्यूनतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार बीते 11 वर्षों में जिले का पारा कई बार शून्य और माइनस स्तर तक पहुंच चुका है. इस साल 12 जनवरी को न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भले ही तापमान माइनस में नहीं गया हो, लेकिन पुराने रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच गया है. ऐसे में कृषि विभाग की ओर से किसानों को भी अपनी दलहन फसलों के बचाव के लिए विशेष इंतजाम की सलाह दी गई है.
पढ़ें: राज्य के 10 जिलों में आज सर्दी का अलर्ट, जानिए कब मिलेगी शीतलहर से राहत
इन तीन वर्षों के आंकड़े यह साबित करते हैं कि भरतपुर में माइनस तापमान कोई अपवाद नहीं रहा. इसके अलावा कई वर्षों में तापमान 1 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ, जैसे जनवरी 2024 में 1.1 डिग्री, जनवरी 2019 में 1.2 डिग्री, दिसंबर 2022 में 1.0 डिग्री और जनवरी 2026 में 1.2 डिग्री सेल्सियस. यह ट्रेंड बताता है कि हर दो–तीन साल में भरतपुर की सर्दी खतरनाक स्तर तक पहुंचती है.
दिसंबर से जनवरी तक सबसे ज्यादा खतरा: आंकड़ों के अनुसार भरतपुर में ठंड का सबसे संवेदनशील दौर दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के मध्य तक रहता है. 31 दिसंबर 2020 को न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज किया गया. 1 जनवरी 2021 को भी पारा 0.2 डिग्री तक पहुंचा. नया साल शुरू होते ही भरतपुर शीतलहर की गिरफ्त में आता है. साफ आसमान, शुष्क हवाएं और उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ रात के तापमान को तेजी से गिराते हैं. मैदानी इलाका होने के बावजूद भरतपुर का तापमान कई बार पहाड़ी क्षेत्रों जैसी ठंड का अहसास करा देता है.
11 साल के आंकड़ों में सर्दी: सरसों अनुसंधान संस्थान के मौसम रिकॉर्ड के अनुसार भरतपुर में ठंड का यह सिलसिला 2015 के बाद से लगातार देखा जा रहा है.
- वर्ष 2017 में न्यूनतम तापमान 0.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
- वर्ष 2020 में यह गिरकर माइनस 0.2 डिग्री दर्ज हुआ.
- वर्ष 2023 में ठंड ने और तीखा रूप लिया और तापमान माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया.
यह भी पढ़ें: राजस्थान के कई शहरों में पारा शून्य से नीचे, फतेहपुर में जमी बर्फ, स्कूलों में छुट्टियां बढ़ीं
जनवरी 2026 का न्यूनतम तापमान
14 जनवरी 4 डिग्री
13 जनवरी 2.7 डिग्री
12 जनवरी 1.2 डिग्री
11 जनवरी 3 डिग्री
10 जनवरी 3.2 डिग्री
फसलों पर असर: भरतपुर में सरसों, गेहूं, आलू, दलहन और सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती होती है. चार डिग्री से नीचे तापमान पहुंचते ही पाले का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है. कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि संभाग में इन दिनों तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है. ऐसे में पाला पड़ने की आशंका बनी रहती है. इसका सबसे ज्यादा असर आलू और दलहन फसलों पर पड़ सकता है.
पाले से बचाव के लिए ये करें :
- आलू और दलहन फसलों में हल्की सिंचाई करें.
- खेत की उत्तर–दक्षिण दिशा की मेंढ़ों पर रात के समय धुआं करें.
- व्यापारिक गंधक अम्ल का एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें.