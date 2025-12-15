ETV Bharat / state

झारखंड में बढ़ी रात की सर्दी, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, अगले कुछ दिन शुष्क ठंड का अनुमान

झारखंड में सर्दी का सितम जारी है. कई जिलों में पारा 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच चुका है.

WEATHER REPORT OF JHARKHAND
कॉन्सेप्ट इमेज
ETV Bharat Jharkhand Team

December 15, 2025

2 Min Read
रांची: झारखंड में रातें और ठंडी हो गई हैं. मौसम केंद्र रांची की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और हल्का ठंडा बने रहने का अनुमान है. मौसम केंद्र रांची की हासिल मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि जमशेदपुर में रात का पारा 12.4 डिग्री के आसपास रहा. डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री, बोकारो-थर्मल में 12 डिग्री के करीब और चाईबासा में 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

10 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे

  • गुमला - 7.1
  • खूंटी - 7.5
  • हजारीबाग - 8.4
  • सिमडेगा - 8.6
  • लातेहार - 8.6
  • लोहरदगा - 8.8
  • डाल्टनगंज - 8.7
  • रांची (AWS) - 9.2
  • पश्चिमी सिंहभूम- 9.5
  • सरायकेला - 9.8

ठंड की स्थिति और दृश्यता

रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में न तो कोल्ड वेव की स्थिति दर्ज की गई और न ही घने कोहरे की. हालांकि रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहने की सूचना है. सबसे कम दृश्यता डाल्टनगंज में लगभग 300 मीटर रही, जबकि अन्य स्थानों पर यातायात पर असर डालने लायक कोहरा नहीं दिखा.

Weather report of Jharkhand
मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम केंद्र रांची और अन्य पूर्वानुमान मॉडलों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक झारखंड में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है और बारिश के आसार नगण्य हैं. दिन के तापमान में मामूली बढ़त के साथ अधिकतम पारा 22 से 25 डिग्री के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रह सकता है, जिससे सुबह और देर रात सर्दी का अहसास बरकरार रहेगा.

