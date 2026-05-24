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स्मार्ट हो रहा रायबरेली का ट्रैफिक सिस्टम; मेट्रो शहरों जैसी ITSS व्यवस्था, AI कैमरे काटेंगे चालान

स्मार्ट हो रहा रायबरेली का ट्रैफिक सिस्टम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: नोएडा और लखनऊ जैसे शहरों की तर्ज पर अब रायबरेली का ट्रैफिक सिस्टम भी हाईटेक हो रहा है. शहर के तीन प्रमुख चौराहों पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम (ITSS) लगाया जा रहा. नियम तोड़ने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस आधुनिक कैमरे से खुद ही चालान कट जाएगा. एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिंगनल सिस्टम (ITSS) को हम रायबरेली में तीन प्रमुख चौराहों पर शुरू कर रहे हैं. सिविल लाइंस, सुपर मार्केट का खालसा चौक और लालगंज कस्बे के गांधी चौराहे पर यह सिस्टम लगाए गए हैं. स्मार्ट होगा ट्रैफिक सिस्टम: उन्होंने बताया कि इसकी मोनिटरिंग के लिए पुलिस लाइन में हेड क्वार्टर बनाया गया है. यहां पर पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कैमरे नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को ट्रेस करके उनका स्वयं चालान करेंगे. उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चालान पहुंच जाएगा. ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए यह महत्वपूर्ण है. मेट्रो शहरों में यह काफी कारगर है. मेट्रो शहरों की तर्ज पर ITSS व्यवस्था. (Video Credit: ETV Bharat) ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वार्म कैमरे: उन्होंने बताया कि हमने पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्म कैमरे भी दिए हैं, ताकि वह मौके पर किसी भी प्रकार की घटना का लाइव रिकॉर्ड रख सकें. यदि कोई गलत चालान की समस्या आती है, तो वह भी दिख जाती है. किसी से गलत व्यवहार होगा तो वह भी रिकॉर्ड रहेगा. चौराहों की लाइव मॉनिटरिंग: सीओ ट्रैफिक अमित सिंह ने बताया कि रायबरेली में सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा (IP) लगे थे, जो कि मुख्य मार्गों के चौराहों पर लगाए गए थे. इनकी कुल संख्या 318 है. वहीं, अब तीन चौराहों सिविल लाइन, खालसा चौक और गांधी चौराहे पर 11 कैमरे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) और 3 कैमरे पैनारोमिक टिल्ट जूम (PTZ) लगाए हैं. यह 3 कैमरों में 360 डिग्री घूमने की क्षमता है और यह आसानी से वाहनों को अलग-अलग एंगल से ट्रेस कर लेते हैं. पुलिस लाइन में बने मॉनिटरिंग रूम में लगाई गई स्क्रीन पर कैमरे के लाइव वीडियो दिखते हैं.