अयोध्या में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जाम से राहत, ऐसे मिलेगी आपात सूचना
अयोध्या में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर निगम का बड़ा प्रयास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 10:48 AM IST
अयोध्या: श्रीरामनगरी की यातायात व्यवस्था को नगर निगम ने आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब शहर के 5 प्रमुख चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) का संचालन शुरू कर दिया गया है. इससे यातायात नियंत्रण अधिक व्यवस्थित होगा और नागरिकों को रेड और ग्रीन सिग्नल के अनुसार सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी. शनिवार को आईटीएमएस प्रणाली का शुभारंभ महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने जलकल परिसर स्थित आईटीएमएस कार्यालय से किया.
नगर निगम ने रिकाबगंज चौराहे पर पहले से संचालित आईटीएमएस प्रणाली के अतिरिक्त शांति चौक (नाका), गुदड़ी बाजार चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा और पुलिस लाइन स्थित पुष्पराज चौराहा पर भी ये व्यवस्था लागू कर दी गई है. इस अवसर पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर धर्मपथ पर हनुमान गुफा, सिविल लाइन चौराहा, देवकाली बाईपास और मनूचा चौराहा सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी आईटीएमएस प्रणाली लागू कर दी जाएगी. इससे यातायात संचालन और अधिक सुचारु होगा और आमजन को जाम की समस्या से राहत मिलेगी.
महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम ने 20 चौराहों पर सीबी इमरजेंसी कॉल बॉक्स भी स्थापित किया है. इन स्थानों पर जागरूकता के लिए विशेष स्टीकर लगाए गए हैं. किसी भी आपातकालीन स्थिति, सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य संकट की स्थिति में नागरिक SOS बटन दबाकर तुरंत सूचना नगर निगम और पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे. इससे पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी.
उन्होंने बताया कि शहर के 15 अन्य स्थानों पर भी ITMS सुविधा शुरू करने की योजना बनाई गई है. इनमें निषाद राज चौराहा (टेढ़ी बाजार), श्रीराम हॉस्पिटल तिराहा, लता चौक, हनुमान गुफा चौक, साकेत पेट्रोलियम, देवकाली बाईपास, देवकाली तिराहा, अग्रसेन तिराहा, रायबरेली बाईपास, सहादतगंज बाईपास, नाका हनुमानगढ़ी, डीएम आवास चौराहा, गुरु गोविंद सिंह चौक और सिविल लाइन तिराहा प्रमुख हैं.
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