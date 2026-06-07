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अयोध्या में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जाम से राहत, ऐसे मिलेगी आपात सूचना

अयोध्या के प्रमुख चौराहों पर शुरू हुआ स्मार्ट ट्रैफिक नियंत्रण. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: श्रीरामनगरी की यातायात व्यवस्था को नगर निगम ने आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब शहर के 5 प्रमुख चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) का संचालन शुरू कर दिया गया है. इससे यातायात नियंत्रण अधिक व्यवस्थित होगा और नागरिकों को रेड और ग्रीन सिग्नल के अनुसार सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी. शनिवार को आईटीएमएस प्रणाली का शुभारंभ महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने जलकल परिसर स्थित आईटीएमएस कार्यालय से किया. नगर निगम ने रिकाबगंज चौराहे पर पहले से संचालित आईटीएमएस प्रणाली के अतिरिक्त शांति चौक (नाका), गुदड़ी बाजार चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा और पुलिस लाइन स्थित पुष्पराज चौराहा पर भी ये व्यवस्था लागू कर दी गई है. इस अवसर पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. महापौर ने किया अयोध्या में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम का उद्घाटन. (Photo Credit; ETV Bharat)