ETV Bharat / state

कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची इंटेलीजेंस टीम; आतंकी नेटवर्क से जुड़ी डॉ. शाहीन के रिकॉर्ड्स खंगाले

GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया इंटेलिजेंस (क्राइम) टीम से दो सदस्य आए थे.

कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची इंटेलीजेंस टीम.
कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची इंटेलीजेंस टीम. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 10:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: इंटेलीजेंस (क्राइम) बुधवार शाम कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज पहुंची. यहां पर आतंकी नेटवर्क से जुड़ीं डॉ. शाहीन के रिकॉर्ड्स खंगाले गए. यह चर्चा पहले से ही रही कि एटीएस या इंटेलीजेंस की टीम किसी भी समय मेडिकल कॉलेज पहुंच सकती है. हालांकि अभी डॉ. शाहीन को यहां नहीं लाया गया है, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स जरूर खंगाले जा रहे हैं.

GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया इंटेलिजेंस (क्राइम) टीम से दो सदस्य आए थे. उन्होंने डॉ. शाहीन से जुड़े जो दस्तावेज मांगे, सभी की फोटो कॉपी उन्हें सौंप दी गई है. उन्होंने कुछ जानकारियों को लेकर पूछताछ की, जो उन्हें बताया गया है. इंटेलीजेंस टीम ने डॉ.शाहीन को एलॉट आवास की भी जांच की है.

प्राचार्य ने बताया कि इंटेलिजेंस टीम के सदसयों ने बुधवार को आतंकी नेटवर्क से जुड़ी डॉ. शाहीन के मामले में कैंपस स्थित एल-29 भवन को भी देखा और अपने स्तर से जांच-पड़ताल की है. हालांकि प्राचार्य डॉ. संजय काला का कहना है, कि टीम के सदस्यों ने उनसे चर्चा की और रिकार्ड्स लेकर वहां से निकल गए थे. वह एल-29 आवास पर गए या नहीं, यह जानकारी नहीं है.

वहीं, कैंपस के अंदर अब एक बार फिर आतंकी डॉ. शाहीन के मामले की चर्चा हो रही है. डॉक्टर्स का कहना है, कि आतंकी डॉ. शाहीन की फाइल मेडिकल कॉलेज में फिर से खुल गई है. लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस की टीम सक्रिय है और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाई जा रही हैं.

लखनऊ से गिरफ्तार हुई थी डॉ. शाहीन: जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ से डॉ. शाहीन सिद्दीकी को आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन होने के सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया था. पुलिस को शाहीन की कार से एक-47 भी बरामद हुआ था.

डॉ. शाहीन फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है. मुजम्मिल इस महिला डॉक्टर की कार का इस्तेमाल करता था. शाहीन का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार- गजवत-उल-हिंद से जुड़े होने के आरोप हैं.

यह भी पढ़ें: ATS ने कानपुर मेडिकल कॉलेज से डॉ. शाहीन के रिकॉर्ड कब्जे में लिए, AK-47 के साथ हुई थी गिरफ्तार

TAGGED:

DR SHAHIN RECORDS SEARCHED KANPUR
GSVM MEDICAL COLLEGE KANPUR LATEST
INTELLIGENCE TEAM REACHED KANPUR
DELHI BLAST CASE ENQUIRY KANPUR
GSVM MEDICAL COLLEGE KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.