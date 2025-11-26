ETV Bharat / state

कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंची इंटेलीजेंस टीम; आतंकी नेटवर्क से जुड़ी डॉ. शाहीन के रिकॉर्ड्स खंगाले

कानपुर: इंटेलीजेंस (क्राइम) बुधवार शाम कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज पहुंची. यहां पर आतंकी नेटवर्क से जुड़ीं डॉ. शाहीन के रिकॉर्ड्स खंगाले गए. यह चर्चा पहले से ही रही कि एटीएस या इंटेलीजेंस की टीम किसी भी समय मेडिकल कॉलेज पहुंच सकती है. हालांकि अभी डॉ. शाहीन को यहां नहीं लाया गया है, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स जरूर खंगाले जा रहे हैं.

GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया इंटेलिजेंस (क्राइम) टीम से दो सदस्य आए थे. उन्होंने डॉ. शाहीन से जुड़े जो दस्तावेज मांगे, सभी की फोटो कॉपी उन्हें सौंप दी गई है. उन्होंने कुछ जानकारियों को लेकर पूछताछ की, जो उन्हें बताया गया है. इंटेलीजेंस टीम ने डॉ.शाहीन को एलॉट आवास की भी जांच की है.

प्राचार्य ने बताया कि इंटेलिजेंस टीम के सदसयों ने बुधवार को आतंकी नेटवर्क से जुड़ी डॉ. शाहीन के मामले में कैंपस स्थित एल-29 भवन को भी देखा और अपने स्तर से जांच-पड़ताल की है. हालांकि प्राचार्य डॉ. संजय काला का कहना है, कि टीम के सदस्यों ने उनसे चर्चा की और रिकार्ड्स लेकर वहां से निकल गए थे. वह एल-29 आवास पर गए या नहीं, यह जानकारी नहीं है.

वहीं, कैंपस के अंदर अब एक बार फिर आतंकी डॉ. शाहीन के मामले की चर्चा हो रही है. डॉक्टर्स का कहना है, कि आतंकी डॉ. शाहीन की फाइल मेडिकल कॉलेज में फिर से खुल गई है. लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस की टीम सक्रिय है और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाई जा रही हैं.