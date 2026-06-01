ETV Bharat / state

ग्रेटर आगरा में बनाई जाएगी एकीकृत खेल अकादमी, नगर निगम सरकार को भेजेगा प्रस्ताव

आगरा में बनेगी एकीकृत खेल अकादमी, नगर निगम सरकार को भेजेगा प्रस्ताव. ( ETV Bharat )

आगरा: आगरा नगर निगम ने ग्रेटर आगरा परियोजना में शहर के खेल विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से एकीकृत खेल अकादमी (इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है.

अब यह प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा. प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद खेल अकादमी का भविष्य तय हो जाएगा.

बता दें कि आगरा नगर निगम सदन की बीते दिनों हुई बैठक में पार्षद अनुराग चतुर्वेदी ने ग्रेटर आगरा में एकीकृत खेल अकादमी (इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एकेडमी) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा.

इसमें कहा कि आगरा शहर खेल प्रतिभाओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है. पिछले कई वर्षों में यहां से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी पहचान बना चुके हैं. इसके बावजूद शहर में ऐसी समेकित खेल अकादमी का अभाव है, जहां विभिन्न खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और उच्च स्तरीय खेल अधोसंरचना एक ही परिसर में उपलब्ध हो सके.

इस प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग सहित अन्य खेलों के लिए अलग-अलग स्थानों पर सीमित सुविधाएं उपलब्ध हैं. यदि ग्रेटर आगरा क्षेत्र में एकीकृत खेल अकादमी स्थापित की जाती है तो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, फिटनेस, आवासीय सुविधा तथा शैक्षिक व्यवस्थाएं एक ही परिसर में मिल सकेंगी.

इससे आगरा ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के प्रतिभाशाली युवाओं को भी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया है.