दिल्ली के सभी सरकारी, निजी स्कूलों में दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, 5500 स्कूलों में मॉक ड्रिल का लक्ष्य

डिज़ास्टर रेडी स्कूल कैंपेन की शुरूआत (ETV BHARAT)
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार स्कूली बच्चों को भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए एक कैंपेन की आज शुरूआत की गई. इस कैंपेन को नाम दिया गया है ‘डिज़ास्टर रेडी स्कूल कैंपेन’.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडेल्स स्कूल में इस कैंपेन की औपचारिक शुरुआत की. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के सहयोग से यह अभियान शुरू किया जा रहा है. ये अभियान राजधानी के सभी विद्यालयों को आपदा-तैयार बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है

इस दौरान छात्रों ने भूकंप सुरक्षा, ड्रॉप-कवर-होल्ड तकनीक और अन्य आपदा प्रबंधन अभ्यास का प्रदर्शन किया. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पहल को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि दिल्ली सिस्मिक जोन-4 में स्थित है, जहां भूकंप, आग, हीट वेव और जलभराव जैसे जोखिम भरी चुनौतियां आती रहती हैं. उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जीरो कैजुअल्टी विजन’ और उनके वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त 10 पॉइंट एजेंडा पर आधारित है, जिसमें समुदाय-आधारित लचीलापन, प्रौद्योगिकी आधारित चेतावनी तंत्र और संस्थागत आपदा तैयारी प्रमुख हैं.

MOCK DRILL IN DELHI SCHOOLS
स्कूली बच्चों के साथ सीएम रेखा गुप्ता (ETV BHARAT)

उपराज्यपाल ने कहा कि राजधानी के सभी 5,500 विद्यालयों में सेफ्टी ऑडिट के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी पहल के चलते यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में तेज़ी से शुरू हो सका.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों को इस अभियान का ‘ब्रांड एंबेसडर’ बताते हुए कहा कि जिस तरह बच्चों ने स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार वह अब परिवार और समाज को आपदा सुरक्षा की संस्कृति अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे. उन्होंने कहा कि भूकंप जैसी आकस्मिक स्थिति में ‘ड्रॉप, कवर और होल्ड’ तकनीक तथा त्वरित निर्णय क्षमता अत्यंत जरूरी है. मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सुरक्षा को दैनिक आदत और तैयारी को निरंतर अभ्यास का हिस्सा बनाना होगा, ताकि दिल्ली सुरक्षित और आपदा-तत्पर शहर के रूप में उभर सके.

MOCK DRILL IN DELHI SCHOOLS
कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, LG वीके सक्सेना, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद (ETV BHARAT)

कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने इस कार्यक्रम को 'दिल्ली व देश के लिए ऐतिहासिक शुरुआत' बताया. उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कैपिटल बनने की दिशा में अग्रसर है, उसी तरह अब 'डिज़ास्टर रेडी कैपिटल' बनने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है. उन्होंने बताया कि छह शैक्षिक जिलों में लाखों छात्र, शिक्षक, वॉलंटियर्स, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और आपदा मित्र इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं. सरकार का लक्ष्य न केवल ‘स्मार्ट स्कूल’ बल्कि ‘सेफ स्कूल’ विकसित करना है.

अभियान की विशेषताएं
यह व्यापक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जीरो कैजुअल्टी’ विजन पर आधारित है. पहले चरण में नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्व 1, उत्तर-पूर्व 2, पश्चिम-ए और पश्चिम-बी जिलों के 2,082 स्कूलों में दो-दिवसीय मॉड्यूल लागू किया जा रहा है. इसके बाद बचे 3,500 स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा. हर स्कूल में मानकीकृत स्कूल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार होगा, शिक्षकों-छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा और नियमित मॉक ड्रिल सुनिश्चित की जाएंगी.

