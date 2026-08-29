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अबूझमाड़ के किसानों की कड़कनाथ और बटेर पालन से कमाई, इंटिग्रेटेड फार्मिंग ने नई राह दिखाई

इंटीग्रेटेड फार्मिंग में पारंपरिक खेती के साथ पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछलीपालन किया जा सकता है. इसकी लागत भी काफी कम आती है.

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कड़कनाथ और बटेर पालन से कमाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2026 at 7:51 PM IST

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नारायणपुर: दशकों तक नक्सल दंश झेलने वाले नारायणपुर जिले के किसानों ने अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. अब किसान सिर्फ धान की खेती पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि मुर्गी पालन, बटेर पालन, मछली पालन के जरिए साल भर कमाई कर रहे हैं.खास बात यह है कि कड़कनाथ मुर्गा पालन में अबूझमाड़ के किसान खास रूचि दिखा रहे हैं.

अबूझमाड़ में कड़कनाथ से किसान मालामाल

करलखा गांव के किसान सुरेंद्र नाग कहते हैं कि लगभग 15 से 20 किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग ली. उनके पूर्वज धान, कोदो कुटकी की खेती करते आ रहे थे. मेहनत और लागत ज्यादा और फायदा कम हो रहा था. फिर कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क किया. कृषि केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक साथ कई अलग अलग खेती और उनसे मिलने वाले फायदे के बारे में बताया. खेत में धान के साथ फलदार पौधे लगाने को कहा. अनार, अमरूद, मुनगा, आम का पेड़ दिया गया. किसान ने सुअरों से पौधे खराब होने की जानकारी दी तो कृषि केंद्र ने जाली और पोल की भी व्यवस्था करा दी. सुरेंद्र बताते हैं कि अब अमरूद फल रहा है, आम भी हुआ. मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया गया. फिर मुर्गी पालन शुरू किया. बटेर पालन में कम समय में ज्यादा फायदा हो रहा है.

अबूझमाड़ के किसानों ने दिखाई राह (ETV BHARAT)

कड़कनाथ 600-700 रुपए में बिकता है. देसी मुर्गी का भी अच्छा रेट मिलता है. इसमें फायदा हो रहा है. हम 15-20 किसानों ने ट्रेनिंग लिया. किसान खुश हैं. बेलगांव, बागडोरी, करलखा, पालकी, बिजली गांव के किसान अब लाभ कमा रहे हैं- सुरेंद्र नाग, किसान, करलखा

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बतख पालन (ETV Bharat Chhattisgarh)

अबूझमाड़ में बटेर पालन

किसानों का भी कहना है कि बटेर पालन से अच्छी कमाई हो रही है, इसलिए वो ट्रेनिंग लेकर ये काम कर रहे हैं. अबूझमाड़ के दूसरे किसान भी अब इसमें रूचि दिखा रहे हैं.

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एक कड़कनाथ मुर्गा से हजार रुपये तक की कमाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

बटेर पालन भी शुरू किया है. 25-30 दिन में बटेर को बेच सकते हैं. पहले हम धान की खेती में उलझे रहते थे. अब मुर्गी पालन, बटेर पालन से हमें फायदा हो रहा है- सुरेंद्र नाग, किसान,करलखा

बिजली गांव के किसान राकेश कुमार पांडे बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में उन्होंने मुर्गी पालन, बटेर पालन की ट्रेनिंग ली. ट्रेनिंग में रखरखाव, खाना, बीमारी से बचाव और टीकाकरण की बारीकियां बताई गई. अब किसान खुद ही मुर्गी और बटेर का टीकाकरण और दवाई देने का काम कर लेते हैं. इससे खर्च भी कम होता है और कमाई भी अतिरिक्त होती है. राकेश कहते हैं कि धान की फसल भी ले रहे हैं.

जैसे नौकरी करने वाले मासिक वेतन लेते हैं, वैसे ही बटेर पालन से हर महीने कमाई होती है. अगर मुर्गी, बटेर, मछली पालते हैं तो किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं.- राकेश कुमार पांडे, किसान

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कड़कनाथ के चूजे (ETV Bharat Chhattisgarh)

अबूझमाड़ के किसान भी कर रहे इंटिग्रेटेड फार्मिंग

जिस अबूझमाड़ ने दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेला है, वहां के किसानों को अब ट्रेनिंग देकर इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिखाई जा रही है. कृषि विज्ञान केंद्र, नारायणपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. द्विवेंदु दास बताते हैं कि अबूझमाड़ के क्षेत्र के किसान बहुत सीधे सादे और गरीब हैं. उनके पास नॉलेज नहीं है. उन्हें ये पता नहीं है कि गोबर और गोमूत्र का क्या महत्व है. हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि गौ पालन को खेती से जोड़ें. नेपियर घास लगाएं. मुर्गी पालन को बढ़ावा दें.

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पशुपालन से मिलने वाले गोबर और गोमूत्र से जैविक खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)

बटेर पालन से डेढ़ महीने में लगभग 50 हजार तक की कमाई

द्विवेंदु दास कहते हैं कि मुर्गी पालन के साथ अगर जगह है तो मक्के की खेती भी कर सकते हैं. यह मुर्गी के दाने में इस्तेमाल होता है. बटेर पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है. डेढ़ महीने में चूजे से लेकर एडल्ट तक बेच सकते हैं. इसका चूजा 14-15 रुपए में मिलता है. अगर किसान हजार बटेर पाले तो करीब 14 से 15 हजार रुपए लगेंगे. इसका दाने का खर्च भी करीब 14 से 15 हजार लगता है. एक बटेर 75 रुपए में बिकता है, यानी डेढ़ महीने में हजार बटेर 75 हजार रुपए में बिकेंगे यानी किसान सिर्फ डेढ़ महीने में 40-45 हजार रुपए कमा सकते हैं.

मछली पालन से बहुत कम जगह में अच्छी आमदनी हो जाती है. मछली के साथ बत्तख पालते हैं तो फायदा मिलता है. मछली की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी बत्तख का उपयोग किया जाता है. मशरूम उत्पादन भी फायदेमंद है. तीन चार प्रकार के मशरूम उगाए जाते हैं. पिंक ऑस्टर, यलो ऑस्टर, मिल्की मशरूम, बटर मशरूम. इनसे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं.

सिर्फ धान की फसल लेने में ज्यादा फायदा नहीं होता. इसके साथ गाय पालन, मछली पालन, बकरी पालन, कड़कनाथ, बटेर पालन, बतख पालन भी करें तो सालभर इनकम मिलती रहती है. आसानी से लाखों रुपये कमाया जा सकता है. किसान सेल्फ डिपेंटेंड भी हो जाता है. जैसे गाय के गोबर से खाद बना सकते हैं. खेत का चारा गाय के खाने के काम आता है. एक दूसरे को जोड़कर खेती करते हैं तो बहुत फायदा होता है.- डॉ. द्विवेंदु दास, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, नारायणपुर

हेचिंग यूनिट में कड़कनाथ और बतख के चूजे निकालने का प्रोसेस

किसानों को कड़कनाथ, बटेर, और बतख के चूजे कृषि केंद्र से दिए जाते हैं. कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. द्विवेंदु दास ने बताया कि हेचिंग यूनिट में अंडों को हेच कर चूजे निकालते हैं. यूनिट में कड़कनाथ, बटेर, बत्तख के चूजे निकाले जाते हैं. फिर इसे किसानों को देते हैं. कड़कनाथ की बात करें तो पोल्ट्री के किसी भी अंडे को हेच होने में 21 दिन लगते हैं. बटेर को भी 21 दिन लगते हैं. बत्तख के अंडे में 28 दिन लगते हैं. एक हफ्ते के अंडे को हेचिंग यूनिट में डालने के बाद ट्रेंप्रेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं. प्रॉपर टर्निंग देखते हैं. 18 दिन बाद नीचे वाले ट्रे में रखा जाता है. 21 दिन के बाद चूजा निकलता है. दो दिन हेचिंग यूनिट में रखते हैं फिर दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर 5-7 दिन रखते हैं ताकि बाहर के पर्यावरण से चूजे फेमिलियर हो जाएं. फिर छोटा चूजा रखने वाली यूनिट में ट्रांसफर करते हैं. कड़कनाथ सात से आठ महीने में डेढ़ किलो वजन का हो जाता है. एक कड़कनाथ 600 रुपए किलो में बिकता है. इससे अच्छी कमाई होती है.

एक कड़कनाथ मुर्गा करीब 900-1000 रुपए में बिकता है. 6-7 महीने में यह तैयार होता है. इसका दाना अगर बाहर से लेते हैं तो खर्च 500-600 रुपए खर्च आता है. वहीं खुद का दाना देते हैं तो 400-500 रुपए खर्च आता है. यानी कड़कनाथ पालन में 40-50 प्रतिशत का फायदा है- डॉ. द्विवेंदु दास, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र

कड़कनाथ की खासियत

कड़कनाथ जंगली प्रजाति का मुर्गा है. पहले झाबुआ में मिला था, वहां से लाकर कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में इसे विकसित किया गया. अब पूरे बस्तर में कड़कनाथ का पालन हो रहा है. नारायणपुर में 5-6 साल से पालन कर रहे हैं. यह मेडिसनल क्वालिटी में अच्छा है. इसमें बाकी मुर्गी से 25-30 प्रतिशत प्रोटीन ज्यादा होता है. फैट और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है. आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. 17 प्रकार के एमिनो एसिड मिलते हैं. कड़कनाथ के शरीर में मिलेनियम नाम का एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसका रंग काला होता है. इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है. किसान भी रूचि ले रहे हैं. नारायणपुर में आर्मी या आईटीबीपी के जवान अपने गांव में कड़कनाथ पालने के लिए यूपी, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल ले गए हैं.

कड़कनाथ पालन में इन बातों का रखें ख्याल

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि कड़कनाथ पालन के लिए दाना का ख्याल रखना पड़ता है. यह बहुत अच्छी प्रजाति का है. 7 दिन बाद एक वेक्सीनेशन देना पड़ता है. फिर डेढ़ से दो महीने में फिर वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है. साल में एक बार अल्बेंडोजॉल दवाई देते हैं. इन बातों का ध्यान रखें तो कड़कनाथ का पालन आसान है. देसी प्रजाति के साथ कड़कनाथ को न रखें तो बीमारी नहीं लगेगी.

नारायणपुर में 5-6 समूह कड़कनाथ पालन कर रहे हैं. किसान घर में कड़कनाथ पाल रहे हैं. वहीं पशुधन विभाग भी कड़कनाथ के चूजे किसानों को बांटे गए हैं. स्वाद और मेडिसनल क्वालिटी की वजह से कड़कनाथ की डिमांड अच्छी है- डॉ. द्विवेंदु दास, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र

नारायणपुर के किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अब सिर्फ खेती की तकनीक सिखाने वाला संस्थान नहीं, बल्कि कृषि आधारित बहुआयामी रोजगार और आय के नए अवसर तैयार करने वाला केंद्र बनता दिखाई दे रहा है. कड़कनाथ मुर्गा पालन से लेकर बटेर, बत्तख, मत्स्य पालन, पशुपालन, मशरूम और जैविक खाद निर्माण तक किसानों को अलग-अलग गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान अब यह समझने लगे हैं कि खेती का मतलब केवल धान की फसल नहीं, बल्कि उपलब्ध जमीन, पानी, श्रम और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए आय के कई स्रोत तैयार करना भी है.

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