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राजधानी में बनेगा अत्याधुनिक एकीकृत परीक्षा केंद्र, एक साथ 20 हजार से अधिक परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा

अत्याधुनिक एकीकृत परीक्षा केंद्र ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: राजधानी रायपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को जल्द ही बड़ी सुविधा मिलने जा रही है. अब परीक्षार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राजधानी में अत्याधुनिक एकीकृत परीक्षा केंद्र (यूनिफाइड एग्जामिनेशन सेंटर) का निर्माण प्रस्तावित है. इस केंद्र में एक साथ 20 हजार से अधिक परीक्षार्थियों के बैठने की सुविधा होगी. इसके साथ ही पार्किंग, सुगम प्रवेश एवं ऑनलाइन परीक्षा सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी. इसका निर्माण पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित है. जिससे परीक्षार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण भी मिलेगा.

एकीकृत परीक्षा केंद्र को लेकर कलेक्टर की समीक्षा बैठक कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने मंगलवार को एकीकृत परीक्षा केंद्र के प्रस्तावित निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक ली. उन्होंने कहा "राजधानी रायपुर में नीट, कर्मचारी चयन मंडल, यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. वर्तमान में परीक्षा केंद्र अलग-अलग क्षेत्रों में होने के कारण परीक्षार्थियों को आवागमन, यातायात एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. एकीकृत परीक्षा केंद्र के निर्माण से परीक्षार्थियों को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इससे उनके समय की बचत होगी और परीक्षा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा."