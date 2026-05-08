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300 करोड़ की लागत से भारत-नेपाल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का हो रहा निर्माण, तस्करी पर लगेगी लगाम

भारत-नेपाल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का होगा निर्माण ( ETV Bharat )