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इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद हारिस सिद्दीकी का अमेरिका में होगा सम्मान, जानें कौन सा मिला सम्मान

प्रो. मोहम्मद हारिस सिद्दीकी का अमेरिका में होगा सम्मान. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने बताया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद हारिस सिद्दीकी का चयन प्रतिष्ठित फुलब्राइट-नेहरू इंटरनेशनल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स (IEA) अवार्ड के शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए हुआ है. यह सम्मान यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन (USIEF) द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (IIE) के सहयोग से प्रदान किया जाता है. यह चयन प्रो. सिद्दीकी के उत्कृष्ट नेतृत्व, शैक्षणिक प्रशासन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सहभागिता और संस्थागत उत्कृष्टता को सशक्त बनाने में उनके योगदान की सराहना की वजह से दिया जा रहा है. इस अवसर पर प्रो. सिद्दीकी ने माननीय संस्थापक एवं चांसलर प्रो. सैयद वसीम अख्तर के दूरदर्शी नेतृत्व तथा निरंतर सहयोग को श्रेय दिया. उन्होंने प्रो-चांसलर डॉ. सैयद नदीम अख्तर के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन का भी विशेष रूप से उल्लेख किया.