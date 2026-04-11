इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद हारिस सिद्दीकी का अमेरिका में होगा सम्मान, जानें कौन सा मिला सम्मान
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद हारिस सिद्दीकी प्रतिष्ठित फुलब्राइट-नेहरू IEA अवॉर्ड के लिए हुए चयनित हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 5:00 PM IST
लखनऊ: इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने बताया कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद हारिस सिद्दीकी का चयन प्रतिष्ठित फुलब्राइट-नेहरू इंटरनेशनल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स (IEA) अवार्ड के शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए हुआ है.
यह सम्मान यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन (USIEF) द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन (IIE) के सहयोग से प्रदान किया जाता है.
यह चयन प्रो. सिद्दीकी के उत्कृष्ट नेतृत्व, शैक्षणिक प्रशासन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सहभागिता और संस्थागत उत्कृष्टता को सशक्त बनाने में उनके योगदान की सराहना की वजह से दिया जा रहा है.
इस अवसर पर प्रो. सिद्दीकी ने माननीय संस्थापक एवं चांसलर प्रो. सैयद वसीम अख्तर के दूरदर्शी नेतृत्व तथा निरंतर सहयोग को श्रेय दिया. उन्होंने प्रो-चांसलर डॉ. सैयद नदीम अख्तर के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन का भी विशेष रूप से उल्लेख किया.
साथ ही, उन्होंने माननीय अतिरिक्त प्रो-चांसलर्स सैयद अदनान अख्तर, सैयद फौजान अख्तर तथा डॉ. निदा फातिमा, कुलपति प्रो. फुर्कान क़मर एवं विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया.
इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रो. मोहम्मद हारिस सिद्दीकी संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वे अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली को निकट से समझने के साथ-साथ शैक्षणिक सहयोग, शोध साझेदारी और वैश्विक संस्थागत सहभागिता के नए अवसरों का अध्ययन करेंगे.
यह उपलब्धि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लिए गर्व का विषय है तथा शैक्षणिक समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत भी. इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव विश्वविद्यालय के वैश्विक दृष्टिकोण और शैक्षणिक विकास को और अधिक सशक्त बनाएगा.
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी प्रो. मोहम्मद हारिस सिद्दीकी को इस सम्मानजनक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देती है और उनके सफल, समृद्ध तथा प्रेरणादायी शैक्षणिक सफर के लिए शुभकामनाएँ देती करती है.