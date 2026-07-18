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दरभंगा राज म्यूजियम के दुर्लभ एंटीक हाथीदांत पर संकट, पीएम मोदी को लिखा पत्र

इनटैक ने दरभंगा संग्रहालय में रखे हाथीदांत के दुर्लभ पुरावशेषों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है. पढ़ें

Darbhanga Raj Museum
लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 18, 2026 at 3:29 PM IST

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दरभंगा: बिहार के दरभंगा स्थित अधीनस्थ महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय में संरक्षित हाथीदांत और काष्ठ निर्मित दुर्लभ पुरावशेषों एवं कलावस्तुओं के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है. ‘इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज’ (इनटैक) की बिहार इकाई ने प्रधानमंत्री से यह गुहार लगाई.

दुर्लभ हाथीदांत समेत 155 पुरावशेषों पर संकट: पीएमओ के पोर्टल पर दर्ज शिकायत में संग्रहालय के पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष और बिहार की इनटैक इकाई के सह-संयोजक डॉ. शिव कुमार मिश्र ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन लखनऊ स्थित राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (एनआरएलसी) के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. साथ ही, संस्कृति मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री को भेजा गया शिकायत पत्र: डॉ. शिव कुमार मिश्र ने कहा कि ''महाराजा रमेश्वर सिंह ने वर्ष 1900 से 1929 के बीच मुर्शिदाबाद के कलाकारों से हाथी दांत की अनेक दुर्लभ कलाकृतियां बनवाई थीं. जो इस संग्रहालय में रखी महिषासुरमर्दिनी, राजसिंहासन, पालकी, हाथी का हौदा, पलंग, सोफा, कुर्सी, टेबल, ज्वेलरी बॉक्स, दर्पण और अन्य कलावस्तुएं शामिल हैं. जो करीब एक सदी पुरानी होने के कारण अब धीरे-धीरे खराब हो रही हैं.''

अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप: कलावस्तुओं का संग्रह भी अत्यंत जरूरी: उन्होंने बताया कि संग्रहालय में काष्ठ निर्मित कलावस्तुओं का संग्रह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें भगवान बुद्ध के जन्म का दृश्य, मंदिरों की प्रतिकृतियां, सोफा, धातुयुक्त कुर्सियां, मेज, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल तथा दरबार हॉल की मेज जैसी कलाकृतियां शामिल हैं.

Darbhanga Raj Museum
कलावस्तुओं का संग्रह (ETV Bharat)

155 पुरावशेषों का संरक्षण कार्य तीन वर्ष: उन्होंने शिकायत में कहा कि, कोविड 19 के समय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एनआरएलसी, लखनऊ और संग्रहालय प्रशासन के बीच 155 पुरावशेषों के संरक्षण का समझौता हुआ था. और इसकी समय सीमा लगभग तीन वर्ष रखा गया था, जिसमें सभी कार्य पूर्ण करने थे लेकिन 2026 कि जुलाई बीत रही है कार्य अधूरा ही रह गया.

''इस कार्य के लिए बिहार सरकार के संस्कृति विभाग से 1.65 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जिसमें से ₹82.50 लाख एडवांस दिए जा चुके हैं, लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी मुख्य कलाकृतियों का काम अधूरा है.'' - डॉ. शिव कुमार मिश्र, संग्रहालय के पूर्व संग्रहालयाध्यक्ष

Darbhanga Raj Museum
संग्रहालय में संरक्षित हाथीदांत से बनी चीजें (ETV Bharat)

दुर्लभ पुरावशेषों के संरक्षण के लिए PM से गुहार: डॉ. मिश्र ने प्रधानमंत्री से संस्कृति मंत्रालय को तत्काल संरक्षण कार्य पूरा कराने का निर्देश देने और विरासत की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की है. उनका कहना है कि दरभंगा संग्रहालय में संरक्षित हाथी दांत की कलाकृतियां देश में अपनी तरह का अद्वितीय संग्रह हैं और इनके संरक्षण में देरी सांस्कृतिक विरासत के लिए गंभीर खतरा है.

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