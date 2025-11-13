ETV Bharat / state

बीमा कंपनियां धोखाधड़ी करें तो बीमा लोकपाल से करें शिकायत, 90 दिन में करना होगा सेटलमेंट, नहीं लगेगी फीस

बीमा लोकपाल दिवस पर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया. ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

लखनऊ में मनाया गया बीमा लोकपाल दिवस.
लखनऊ में मनाया गया बीमा लोकपाल दिवस. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 9:53 PM IST

लखनऊ : बीमा लोकपाल का स्थापना दिवस लखनऊ में मनाया गया. लोगों को बीमा लोकपाल के अधिकारों के बारे में बताया गया. बीमा लोकपाल अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 50 लाख रुपये तक के बीमा दावे से संबंधित विवादों की शिकायत बीमा लोकपाल कार्यालय में की जा सकती है. यदि बीमा कंपनी को लिखने के 30 दिन के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो पॉलिसी धारक एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है.

बीमा लोकपाल ने बताया, हर शिकायत का निस्तारण अधिकतम 90 दिनों के भीतर किया जाता है और इस प्रक्रिया में कोई भी शुल्क नहीं लगता. फरवरी 2021 से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. इसके लिए वेबसाइट www.cioins.co.in उपलब्ध है, जहां बीमा लोकपाल संस्था और शिकायत प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है.

नियमों में बदलाव से बढ़ा दायरा : अजय कुमार शर्मा ने बताया, 2017 में भारत सरकार ने बीमा लोकपाल नियम, 2017 अधिसूचित किए थे, जिन्हें आगे 2 मार्च 2021 और 9 नवंबर 2023 को संशोधित किया गया. इन संशोधनों के माध्यम से प्रोप्राइटरशिप फर्मों और एमएसएमई को भी शिकायत निवारण के दायरे में शामिल किया गया, साथ ही मौद्रिक अधिकार क्षेत्र को 60 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया.

इसके अलावा, एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स (ECOI) को परिवर्तित कर काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन (CIO) बना दिया गया, जो देशभर में बीमा लोकपाल कार्यालयों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है. वर्तमान में देशभर में 18 बीमा लोकपाल कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पटना, ठाणे और पुणे में है.

बीमा धारकों के लिए नि:शुल्क समाधान : बीमा लोकपाल संस्था जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों तथा बीमा ब्रोकरों के खिलाफ आने वाली शिकायतों का पूरी तरह नि:शुल्क समाधान करती है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देशभर के सभी 18 बीमा लोकपाल कार्यालयों में कुल 53,119 शिकायतें दर्ज की गईं. लखनऊ स्थित इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑफिस (OIO) में इसी अवधि में 3,151 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का निस्तारण 100% दक्षता के साथ किया गया.

अजय कुमार शर्मा ने बताया, हर साल नवंबर महीने में बीमा लोकपाल दिवस मनाया जाता है, जो ‘बीमा लोकपाल संस्था’ की स्थापना वर्षगांठ को समर्पित है. बीमा लोकपाल एक अर्ध-न्यायिक शिकायत निवारण तंत्र है, जो जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों के खिलाफ पॉलिसी धारकों की व्यक्तिगत शिकायतों का निष्पक्ष, त्वरित और नि:शुल्क समाधान करता है.

वर्ष 1998 में भारत सरकार ने इसी दिन सार्वजनिक शिकायत निवारण नियम अधिसूचित किए थे. इसका उद्देश्य था बीमा क्षेत्र से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों का लागत प्रभावी, कुशल और पारदर्शी समाधान. बीते वर्षों में यह संस्था देश की सबसे भरोसेमंद शिकायत निवारण प्रणालियों में से एक के रूप में उभरी है.

