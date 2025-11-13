ETV Bharat / state

बीमा कंपनियां धोखाधड़ी करें तो बीमा लोकपाल से करें शिकायत, 90 दिन में करना होगा सेटलमेंट, नहीं लगेगी फीस

लखनऊ : बीमा लोकपाल का स्थापना दिवस लखनऊ में मनाया गया. लोगों को बीमा लोकपाल के अधिकारों के बारे में बताया गया. बीमा लोकपाल अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 50 लाख रुपये तक के बीमा दावे से संबंधित विवादों की शिकायत बीमा लोकपाल कार्यालय में की जा सकती है. यदि बीमा कंपनी को लिखने के 30 दिन के भीतर जवाब नहीं मिलता है, तो पॉलिसी धारक एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकता है.

बीमा लोकपाल ने बताया, हर शिकायत का निस्तारण अधिकतम 90 दिनों के भीतर किया जाता है और इस प्रक्रिया में कोई भी शुल्क नहीं लगता. फरवरी 2021 से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. इसके लिए वेबसाइट www.cioins.co.in उपलब्ध है, जहां बीमा लोकपाल संस्था और शिकायत प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है.

नियमों में बदलाव से बढ़ा दायरा : अजय कुमार शर्मा ने बताया, 2017 में भारत सरकार ने बीमा लोकपाल नियम, 2017 अधिसूचित किए थे, जिन्हें आगे 2 मार्च 2021 और 9 नवंबर 2023 को संशोधित किया गया. इन संशोधनों के माध्यम से प्रोप्राइटरशिप फर्मों और एमएसएमई को भी शिकायत निवारण के दायरे में शामिल किया गया, साथ ही मौद्रिक अधिकार क्षेत्र को 60 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया.

इसके अलावा, एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स (ECOI) को परिवर्तित कर काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन (CIO) बना दिया गया, जो देशभर में बीमा लोकपाल कार्यालयों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है. वर्तमान में देशभर में 18 बीमा लोकपाल कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नोएडा, पटना, ठाणे और पुणे में है.