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धौलपुर में इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर और पत्नी ने की खुदकुशी, डायरी में लिखा नोट...सोशल मीडिया पर 'अंतिम जोहार' का स्टेटस

स्कूल से लौटे पांच वर्षीय बेटे ने फ्लैट का दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर चला घटना का पता.

Balram Meena with his wife Saroj Meena.
पत्नी सरोज मीणा के साथ बलराम मीणा (ETV Bharat Dholpur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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धौलपुर: शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र की गुरुद्वारा कॉलोनी में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक फ्लैट में इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर और उनकी पत्नी के शव मिले. प्रारंभिक तौर पर दंपती का आत्महत्या करना माना जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर दोनों शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. पुलिस को मौके से डायरी मिली. उसमें मौत से पहले नोट लिखा होने की जानकारी सामने आई है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. दंपती ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका स्पष्ट कारण जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा. करौली जिले के नादौती निवासी बलराम मीणा पुत्र रामगोपाल मीणा वर्ष 2024 से पत्नी सरोज मीणा के साथ गुरुद्वारा कॉलोनी में रह रहे थे. बलराम इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे. दंपती का करीब पांच वर्षीय बेटा आरुष भी साथ रहता था.

एएसपी वैभव शर्मा बोले... (ETV Bharat Dholpur)

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स्कूल से लौटे बच्चे ने दी जानकारी: सोमवार को आरुष स्कूल गया था. स्कूल से लौटने के बाद उसने फ्लैट का दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन अंदर से प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद उसने आसपास के लोगों को जानकारी दी. कॉलोनी के लोगों ने भी काफी देर दरवाजा खटखटाया व आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला. अनहोनी की आशंका पर लोगों ने दरवाजा खोला तो दंपती के शव मिले. इससे कॉलोनी में सनसनी फैल गई.

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एफएसएल टीम ने लुटाए साक्ष्य: घटना की सूचना मिलते ही एएसपी वैभव शर्मा और निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एवं नमूने जुटाए गए.

सोशल मीडिया पर लगाया ‘अंतिम जोहार’ का स्टेटस: पुलिस के अनुसार, बलराम मीणा ने घटना से करीब एक घंटे पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पर ‘अंतिम जोहार’ का स्टेटस लगाया था. इसके बाद पुलिस को उनकी डायरी से एक नोट मिला. इसमें क्या लिखा था, पुलिस ने फिलहाल यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नोट में बलराम ने माता-पिता को संबोधित करते हुए जीवन से थकने की बात लिखी. अपने दो भाइयों और कुछ दोस्तों का भी जिक्र किया. पुलिस अब सोशल मीडिया स्टेटस, नोट और अन्य परिस्थितियों के आधार पर घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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