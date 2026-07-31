ETV Bharat / state

हाईकोर्ट की टिप्पणी- मुआवजा देने से बचने के लिए रिट याचिका नहीं दायर कर सकतीं बीमा कंपनियां

कोर्ट ने कहा, मुआवजा देने के आदेश को केवल एमओयू की शर्तों का हवाला देकर बीमा कंपनी रिट याचिका के जरिए चुनौती नहीं दे सकती.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बीमा कंपनियां रिट याचिका नहीं दायर कर सकतीं. कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना जैसी सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत पात्र लाभार्थी को मुआवजा देने के आदेश को केवल अनुबंध (एमओयू) की शर्तों का हवाला देकर बीमा कंपनी रिट याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दे सकतीं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी और राज्य सरकार के बीच का विवाद मूलतः संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुअल) है, जबकि योजना के लाभार्थियों का अधिकार सरकारी कल्याणकारी योजना से उत्पन्न होता है.

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रचना सिंह एवं अन्य मामले में बीमा कंपनी की याचिका खारिज कर दी. साथ ही कंपनी को निर्देश दिया कि वह जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के 29 नवंबर 2025 के आदेश का पालन करते हुए तीन माह के भीतर मृतक भानु प्रताप सिंह की पत्नी रचना सिंह को 5 लाख रुपये का मुआवजा अदा करे.

मामले के अनुसार, वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में भानु प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने योजना के तहत मुआवजे का दावा किया था. बीमा कंपनी ने दावा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया गया. बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले पर पुनर्विचार कर दावा स्वीकार करते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

बीमा कंपनी का तर्क था कि राज्य सरकार और उसके बीच हुए एमओयू की शर्तों के विपरीत मुआवजा नहीं दिया जा सकता तथा जिला मजिस्ट्रेट अनुबंध की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते. हालांकि अदालत ने कहा कि योजना के लाभार्थी एमओयू के पक्षकार नहीं हैं और उनका अधिकार राज्य की कल्याणकारी योजना से प्राप्त होता है, न कि बीमा कंपनी और सरकार के बीच हुए अनुबंध से.

अदालत ने कहा कि यदि बीमा कंपनियों को हर मुआवजा आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर करने की अनुमति दे दी जाए तो गरीब किसानों, विधवाओं और आश्रित परिवारों को न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बीमा कंपनी को अपने अनुबंध संबंधी अधिकारों को लेकर कोई शिकायत है तो वह राज्य सरकार के विरुद्ध सक्षम दीवानी, वाणिज्यिक या मध्यस्थता मंच पर उपलब्ध वैधानिक उपाय अपना सकती है, लेकिन लाभार्थी को दिए गए मुआवजे के आदेश को अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती नहीं दे सकती.

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में नमाज पढ़ रही पत्नी पर डाला तेजाब, काम करने की बात पर हुआ था विवाद, आरोपी फरार

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
HIGH COURT NEWS
HIGHCOURT ON INSURANCE COMPANIES
बीमा कंपनी हाईकोर्ट की टिप्पणी
HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.