ETV Bharat / state

'सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं', लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पप्पू यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग की.

लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: संसद परिसर में शुक्रवार को विपक्ष के नेताओं ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले को नाटक कला के माध्यम से दर्शाया. बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण कर संसद भवन के मकर द्वारा के सामने दान पेटी के साथ बैठे दिखाई दिए. इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य कई नेता दान पेटी में पैसे डालते और चोरी का अभिनय करते हुए दिखाई दिए.

वहीं, इस मामले को लेकर जहां एक तरफ संत समाज ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. वहीं, दूसरी तरफ भाजपा भी विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है. गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, लोकसभा परिसर में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव द्वारा अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित दान से संबंधित अनियमिताओं के आरोपी को लेकर साधु संतों का वेश धारण कर, उन्हें भिखारी के रूप में दर्शाते हुए ना लिखे जाने वाले संदेशों के साथ प्रदर्शन किया गया. यह कृत्य ना केवल संसदीय गरिमा के प्रतिकूल है बल्कि करोड़ों सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले हिंदुओं, साधु संतों और अखाड़ों की आस्था एवं सम्मान को भी आहत करने वाला है.''

विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा,''संसदीय इतिहास में पहली बार सनातन धर्म का इस तरह से खुलेआम कैमरों के सामने उपवास उड़ाया जा रहा है. एक दिन पूर्व संसद में गोमूत्र का उपहास उड़ने का दुस्साहस किया गया था. सदन में लगातार इस तरह के कृत्य घटित हो रहे हैं. भारत की सनातन परंपरा में साधु संतों का स्थान सदैव पूजनीय रहा है. साधु संतों ने देश को ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म एकता और नैतिक मूल्यों का मार्गदर्शन प्रदान किया है.''

नंदकिशोर गुर्जर ने आगे कहा, ''इतिहास में अनेक अवसरों पर साधु संतों ने विदेशी आक्रांताओं और अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष कर राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा की है. ऐसे में सांसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर साधु संतों के स्वरूप का राजनीतिक प्रदर्शन के लिए उपयोग करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय है. देश-विदेश के करोड़ों हिंदुओं में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और पीड़ा है.

विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की है कि पप्पू यादव की सदस्यता रद्द की जाए और मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में संसद की गरिमा बनी रहे और कोई भी सनातन की भावनाओं को आहत करने का दुस्साहस न कर सके.

ये भी पढ़ें:

  1. विपक्ष ने 'चंदा चोरी' को संसद परिसर में नाट्यकला के जरिये दर्शाया, भेष बदलकर आने वालों को ओम बिरला की चेतावनी
  2. संसद में विरोध प्रदर्शन, पप्पू यादव बने 'पुजारी', राहुल ने दान में डाले पैसे, 'चंदा लेकर हुए चंपत'

TAGGED:

BJP MLA LETTER TO SPEAKER
PAPPU YADAV ENACTS CHANDA CHORI
INSULT OF SANATAN IN PARLIAMENT
PARLIAMENT MONSOON SESSION
PAPPU YADAV ENACTS CHANDA CHORI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.