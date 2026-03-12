राष्ट्रपति का अपमान पूरे जनजातीय समाज का अपमान, पश्चिम बंगाल सरकार पर बरसे मंत्री गजेंद्र यादव
राष्ट्रपति के अपमान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है. सीएम विष्णुदेव ने भी बंगाल सीएम को पत्र भेजकर नाराजगी जताई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 12, 2026 at 7:25 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वहां की सरकार संविधान की मर्यादाओं के विपरीत काम कर रही है और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का सम्मान नहीं किया जा रहा है.
संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही ममता सरकार
मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि लगातार यह देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार संविधान से हटकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र के खिलाफ इस तरह की गतिविधियां बेहद चिंताजनक हैं. यादव ने कहा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति पूरे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं और उनका जो सम्मान होना चाहिए, उसे बनाए रखना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर भी हो रही आपत्तिजनक टिप्पणियां
गजेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार लगातार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पदों के प्रति भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विषयों पर भी वहां की सरकार और उसके नेता कई बार ऐसी बातें करते हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ हैं.
राष्ट्रपति का अपमान, जनजातीय समाज का अपमान
मंत्री यादव ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राष्ट्रपति किसी पार्टी से नहीं होतीं, बल्कि वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं. उन्होंने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि जनजातीय समाज की बेटी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है. ऐसे में जब राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के दौरे पर गईं और वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, तो इसे पूरे जनजातीय समाज के अपमान के रूप में देखा जाना चाहिए.