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BMP-3 में जवानों को ट्रेनिंग देने के कारण लड़खड़ाकर गिरे प्रशिक्षक, अस्पताल जाने से पहले ही मौत

गया में ट्रेनिंग के दौरान BMP 3 में तैनात इंस्ट्रक्टर की अचानक मौत हो गई. पढ़ें सरताज अहमद की रिपोर्ट..

Instructor dies in Gaya
गया में अनुदेशक सिपाही की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 2:10 PM IST

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गया: बिहार के गया स्थित बीएमपी 3 में ड्यूटी में तैनात एक अनुदेशक सिपाही की मौत हो गई है. हालांकि वहां मौजूद जवानों ने उनकी तबीयत बिगड़ने के कुछ देर बाद उन्हें प्रारंभिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी कोशिश की लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद बीएमपी के अधिकारियों ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है.

बीएमपी 14 के थे अनुदेशक: मृतक की पहचान निकेश कुमार (35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो खगड़िया जिले के रहने वाले थे. वह बीएमपी 14 के सिपाही थे और गयाजी स्थित बीएमपी 3 में अनुदेशक के रूप में पिछले 3 महीने से पदस्थापित थे.

सोमवार सुबह करीब सात बजे वो जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे. उसी दौरान अचानक गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन तबतक उनकी मौत हो चुकी थी.

निकेश कुमार के एक मित्र जवान ने बताया कि पिछले तीन महीनें से बीएनपी 3 बोधगया में तैनात थे. बीएमपी के जवानों को पीटी कराया करते थे. पीटी कराने के दौरान ही हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है.

खगड़िया से आ रहे हैं परिजन: निकेश कुमार शादीशुदा थे. उनके दो बच्चे भी हैं. साल 2018 में वह पुलिस सेवा में भर्ती हुए थे. उनकी मौत की खबर मिलने के बाद परिजन अपने पैतृक स्थान से गया के लिए निकल चुके हैं. पोस्टमार्टम भी परिजनों के आने के बाद ही होगा.

"ये बड़ी दुखद घटना है. पहले से तबीयत भी खराब नहीं थी. पोस्टमार्टम परिजनों के आने के बाद ही होगा. वो लोग रास्ते में हैं, जल्द ही पहुंचेंगे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. प्रथम दृष्टि से मौत की वजह हार्ट अटैक लगती है."- उपेंद्र प्रसाद, कमांडेंट

ये भी पढ़ें: बिहार में BMP के ASI ने की आत्महत्या! कमरे से शव बरामद , परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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