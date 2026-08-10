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BMP-3 में जवानों को ट्रेनिंग देने के कारण लड़खड़ाकर गिरे प्रशिक्षक, अस्पताल जाने से पहले ही मौत

गया: बिहार के गया स्थित बीएमपी 3 में ड्यूटी में तैनात एक अनुदेशक सिपाही की मौत हो गई है. हालांकि वहां मौजूद जवानों ने उनकी तबीयत बिगड़ने के कुछ देर बाद उन्हें प्रारंभिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने की भी कोशिश की लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद बीएमपी के अधिकारियों ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है.

बीएमपी 14 के थे अनुदेशक: मृतक की पहचान निकेश कुमार (35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो खगड़िया जिले के रहने वाले थे. वह बीएमपी 14 के सिपाही थे और गयाजी स्थित बीएमपी 3 में अनुदेशक के रूप में पिछले 3 महीने से पदस्थापित थे.

सोमवार सुबह करीब सात बजे वो जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे. उसी दौरान अचानक गिर पड़े. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन तबतक उनकी मौत हो चुकी थी.

निकेश कुमार के एक मित्र जवान ने बताया कि पिछले तीन महीनें से बीएनपी 3 बोधगया में तैनात थे. बीएमपी के जवानों को पीटी कराया करते थे. पीटी कराने के दौरान ही हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है.