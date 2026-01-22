ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स पर सीधी निगरानी के निर्देश, सीएम ने 'दिल्ली मित्र' पोर्टल को लेकर दी ये जानकारी

नई दिल्ली: अगले महीने अपने कार्यकाल के एक साल पूरे करने जा रही दिल्ली सरकार अब अपने कामकाज को धरातल पर उतारने की कोशिश में जुट गई है. इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अधिक सक्रिय दिखाई देने लगी हैं. इसी क्रम में उन्होंने दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

बैठक में विभागों के कामकाज, चल रही परियोजनाओं की प्रगति और आने वाले वित्तीय वर्ष की योजनाओं पर चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं को एक सप्ताह के भीतर 'सीएम-प्रगति' पोर्टल (विभागीय मॉनिटरिंग के लिए आंतरिक पोर्टल) पर अपडेट करना अनिवार्य होगा. इससे परियोजनाओं की निगरानी, समयबद्ध समीक्षा और शीर्ष स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी. इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा के साथ सभी विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

बताया दिल्ली सरकार का संकल्प: उन्होंने बैठक में कहा कि हर विभाग अपने-अपने पोर्टल पर विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लगातार अपडेट करे, ताकि आम जनता को काम की सही स्थिति पता चल सके और शासन में पारदर्शिता बनी रहे. दिल्ली सरकार का संकल्प है कि हर परियोजना तय समय-सीमा में पूरी हो, प्रत्येक विभाग उत्तरदायी रहे और जनता को विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध हो. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लंबित परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए.

शिकायतों के लिए डिजिटल मंच: दिल्ली सीएम ने बताया कि जल्द ही 'दिल्ली मित्र' पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. यह पोर्टल नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए समर्पित डिजिटल मंच होगा. मुख्यमंत्री ने पोर्टल से संबंधित सभी तकनीकी और प्रशासनिक कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए. साथ ही कहा कि कर्मचारियों की ट्रेनिंग, तकनीकी परीक्षण और विभागों को जोड़ने का काम तय समय में पूरा होना चाहिए, ताकि इस पोर्टल को बिना किसी देरी के जनता के लिए शुरू किया जा सके. यह पोर्टल सरकार और नागरिकों के बीच सीधे संवाद का जरिया बनेगा, जिससे शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, तेज और भरोसेमंद हो जाएगी.

गर्मियों की तैयारी का निर्देश: मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आने वाली गर्मियों के लिए अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर लें. पानी की सप्लाई, बिजली की व्यवस्था, अस्पतालों की सुविधाएं, सड़कों की मरम्मत और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर समय रहते काम शुरू कर दिया जाए. उनका जोर इस बात पर रहा कि गर्मियों के दौरान नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें.