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डीसी का फर्जी हस्ताक्षर करना पड़ा महंगा, किडनी केयर हॉस्पिटल संचालक डॉ मिहिर पर एफआईआर के निर्देश

धनबाद के एक किडनी केयर अस्पताल के संचालक के खिलाफ डीसी के फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए.

Dhanbad DC fake signature
उपायुक्त आदित्य रंजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 8:18 PM IST

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धनबाद: पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की समीक्षा बैठक के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया. डॉ मिहिर किडनी केयर हॉस्पिटल द्वारा अल्ट्रासाउंड केंद्र से संबंधित फॉर्म-बी जमा करने के लिए उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने का खुलासा हुआ है. मामले को प्रशासनिक धोखाधड़ी मानते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने अस्पताल संचालक डॉ मिहिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है.

समाहरणालय में आयोजित पीसी एंड पीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक में इस मामले की समीक्षा की गई. बैठक में जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण, लाइसेंस नवीनीकरण, लंबित आवेदनों और रिकॉर्ड संधारण की विस्तृत जांच की गई. उपायुक्त ने बिना लाइसेंस संचालित क्लीनिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय नॉन-मेडिकल छापेमारी दल गठित करने का निर्देश दिया. यह टीम अवैध रूप से चल रहे केंद्रों के साथ-साथ वैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी औचक निरीक्षण करेगी.

किडनी केयर हॉस्पिटल संचालक डॉ मिहिर पर एफआईआर के निर्देश (Etv Bharat)

बैठक में उन केंद्रों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया, जिनके फॉर्म-एफ की संख्या शून्य या दस से कम है. ऐसे केंद्रों से अल्ट्रासाउंड मशीन जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उपायुक्त ने कहा कि भ्रूण लिंग जांच और लिंग चयन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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