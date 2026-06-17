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NEET Re-exam के लिए युद्ध जैसी तैयारी, साइबर कैफे और फोटोकॉपी की दुकानों पर खास निगरानी, रांची से देवघर तक कड़ा पहरा

रांची : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली NEET (UG)-2026 का री-एग्जाम शांतिपूर्ण और कदाचार-मुक्त तरीके से हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. एक तरह से कहा जाए तो युद्ध जैसी तैयारी की गई है. प्रश्न पत्रों को सेना के विमान से पहुंचाया गया है, जबकि कोचिंग सेंटरों से लेकर फोटोकॉपी की दुकानों तक हर चीज पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

21 जून को होगी परीक्षा, डीजीपी के साथ हुई आपात बैठक

गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से NEET परीक्षा रद्द कर दी गई थी. इस घटना से पूरे देश में भारी हंगामा हुआ और कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली. भारी दबाव के बाद परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा के लिए 21 जून की तारीख तय की गई. अब झारखंड समेत पूरे देश में दोबारा परीक्षा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.

इसी सिलसिले में, 6 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NEET (UG) के री-एग्जाम को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक ने की और इसमें सभी राज्यों के डीजीपी ने हिस्सा लिया.

बैठक के दौरान, डीजीपी को NEET परीक्षा से जुड़े खास निर्देश दिए गए. इन निर्देशों के आधार पर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने भी व्यापक तैयारियां की हैं. मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी के लिए खास बिंदु निर्धारित तय किए हैं ताकि सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके.

इस तरह रखनी है सतर्कता

बैठक के बाद, सभी SSP/SP को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में NEET (UG)-2026 की री-एग्जामिनेशन सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए उपायुक्त और जिला-स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाएं. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरत के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की जाए.

इसके अलावा, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वारों पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा ठीक से तलाशी और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएय साथ ही, परीक्षा केंद्रों में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस—जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, पेजर या कंप्यूटर सिस्टम में बाधा डालने वाले किसी भी चिप-आधारित डिवाइस के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिले के DC के साथ तालमेल बिठाएं और स्ट्रॉन्ग रूम (जैसे बैंक) से परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र ले जाते समय और बाद में परीक्षा केंद्रों से स्ट्रॉन्ग रूम तक उत्तर पुस्तिकाएं वापस लाते समय पूरी सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि रास्ते पूरी तरह सैनेटाइज और सुरक्षित हों.

रांची, देवघर और जमशेदपुर एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता

इस बार, प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए भारतीय वायु सेना के विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है. खास तौर पर, NEET (UG)-2026 की री-एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र भारतीय वायु सेना के जरिए रांची, देवघर और जमशेदपुर के हवाई अड्डों तक पहुंचाए जा रहे हैं. इन हवाई अड्डों पर पहुंचने के बाद, प्रश्न पत्रों को झारखंड के सीमावर्ती बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई जिलों और ओडिशा के क्योंझर और रायरंगपुर इलाकों में बने अलग-अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद, परीक्षा खत्म होने पर, उत्तर पुस्तिकाएं इन्हीं हवाई अड्डों के जरिए भारतीय वायु सेना के विमानों से वापस ले जाई जाएंगी.

इसी के अनुसार, रांची और जमशेदपुर के SSP और देवघर के SP को निर्देश जारी किए गए हैं. अपने-अपने जिलों के हवाई अड्डों से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं लाने-ले जाने के दौरान, उन्हें झारखंड, बिहार और ओडिशा के संबंधित एसपी के साथ-साथ हर जिले के लिए डाक विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना होगा. उन्हें यह पक्का करना होगा कि तय गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए सभी जरूरी और सुरक्षा से जुड़े उपाय किए जाएं.

धनबाद और सिमडेगा को लेकर भी निर्देश

गौरतलब है कि NEET (UG)-2026 के Re-examination के लिए, झारखंड के धनबाद जिले के सेंटर्स के लिए प्रश्न-पत्र पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरपोर्ट से लाए जाएंगे, जबकि सिमडेगा जिले के सेंटर्स के लिए प्रश्न-पत्र पड़ोसी राज्य ओडिशा के राउरकेला एयरपोर्ट से लाए जाएंगे. वहीं, परीक्षा खत्म होने के बाद, धनबाद और सिमडेगा जिलों की आंसर बुकलेट्स को इन्हीं एयरपोर्ट्स तक पहुंचाना होगा.