ध्वस्तीकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हर हाल में हो पालन; इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी

कोर्ट ने कहा- राज्य सरकार को दिया निर्देश, आदेश की अवहेलना पर होगी अवमानना की कार्रवाई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 8:42 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के निर्देशों की अवहेलना पर यह अदालत अपने आदेश की अवहेलना मानते हुए अवमानना की कार्रवाई करेगी. वाराणसी की गौसिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने याची के अधिवक्ता प्रशांत मिश्र को सुनकर यह आदेश दिया है.

याची का कहना था कि उसका बेटा एक आपराधिक मुकदमे में शामिल है. उसे आशंका है कि अधिकारी उसका घर तोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से अधिकारी उसके घर की नाप जोख कर रहे हैं. हालांकि, याची कोई ऐसा नोटिस नहीं दिखा सकी, जिसमें उससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो. हाईकोर्ट का कहना था कि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि याची की आशंका कितनी जायज है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी घर या संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा सकता. खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के पैराग्राफ 90 से 94 को अपने आदेश का हिस्सा बनाया और चेतावनी दी कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी सीधे अवमानना के दायरे में आएंगे.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में आए दिन सरकार का बुलडोजर एक्शन चर्चा में रहता है. हाल के दिनों में भी अतिक्रमण सहित विभिन्न मामलों में सरकार ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है.

