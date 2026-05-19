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एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देश पर नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार

जनकपुर क्षेत्र में मेडिकल नशे के फैलते जाल को लेकर मीडिया में दिखाई खबरों को प्रशासन ने गंभीरता से लिय़ा और मामले में तुरंत संयुक्त जांच अभियान चलाया. जांच टीम ने मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स एवं प्रतिबंधित दवाओं की खरीदी बिक्री से जुड़े दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की. प्रशासन ने विशेष रूप से इस बात पर फोकस किया कि कहीं बिना अनुमति नशीली दवाओं का अवैध कारोबार तो नहीं चल रहा और न ही किसी प्रकार की अवैध चिकित्सा गतिविधि संचालित हो रही हो.

एमसीबी: कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देश पर एसडीएम भरतपुर ने मेडिकल स्टोर्स और संदिग्ध क्लीनिक्स की जांच के लिए एक टीम गठित की. इसके बाद रामगढ़ और जनकपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाकर मेडिकल दुकानों, क्लीनिकों और दवा भंडारण स्थलों की गहन जांच की गई.

नारकोटिक्स एवं प्रतिबंधित दवाओं की खरीदी बिक्री से जुड़े दस्तावेज की हुई जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

रामगढ़ में मेडिकल स्टोर और अवैध क्लीनिक सील

निरीक्षण के दौरान रामगढ़ स्थित मंजू मेडिकल स्टोर्स और उसके समीप संचालित एक अवैध क्लीनिक में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर और क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया.

पांच मेडिकल स्टोर्स को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस

जांच अभियान के दौरान जनकपुर क्षेत्र की पांच अन्य दवा दुकानों में भी विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद संबंधित संचालकों को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. जिन दुकानों को नोटिस जारी किया गया उनमें-

प्रदीप मेडिकल स्टोर्स, जनकपुर

आलिया मेडिकल स्टोर्स, जनकपुर

केसरवानी मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स

सिंह मेडिकल स्टोर्स, जनकपुर

न्यू गुप्ता मेडिकल स्टोर्स, जनकपुर

प्रशासन की दो टूक चेतावनी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक अनुमति चिकित्सा गतिविधियों का संचालन, प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री, नशीली दवाओं का दुरुपयोग अथवा औषधि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.इस कार्रवाई से अवैध दवा कारोबारियों और फर्जी क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मच गया है.

मेडिकल स्टोर और अवैध क्लीनिक पर प्रशासन का छापा (ETV Bharat Chhattisgarh)

आम लोगों से प्रशासन ने मांगा सहयोग

जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं बिना पंजीयन संचालित क्लीनिक, अवैध मेडिकल गतिविधियां, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री या किसी प्रकार की संदिग्ध चिकित्सा गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.