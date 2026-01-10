ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सरकारी दफ्तरों ने ई ऑफिस से बनाई दूरी! नए वित्तीय वर्ष से ऑफलाइन फाइल होगी प्रतिबंधित

उत्तराखंड में ई-ऑफिस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी, आगामी 1 अप्रैल 2026 से ऑफलाइन फाइल होगी प्रतिबंधित

Uttarakhand E Office Direction
ई-ऑफिस का काम (फाइल फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 10, 2026 at 7:39 PM IST

4 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में नए वित्तीय वर्ष से ऑफलाइन फाइल प्रतिबंधित होने जा रही है. फिलहाल, प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसे विभाग या कार्यालय हैं, जिन्होंने ई ऑफिस पर काम करना शुरू तक नहीं किया है. शायद यही कारण है कि इसे चिंताजनक मानते हुए मुख्य सचिव स्तर से इस पर नाराजगी जाहिर कर डेडलाइन दे दी गई है.

उत्तराखंड शासन ने एक बार फिर ई-ऑफिस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. हालांकि, जड़ जमाए बैठी फाइल संस्कृति से ये आदेश छुटकारा दिला पाएंगे, ये अगले वित्तीय वर्ष में ही पता चल सकेगा. शासन की ओर से जारी ताजा पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद शासन स्तर पर कोई भी पत्र, प्रस्ताव या पत्राचार यदि ई-ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजा गया तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह निर्देश अपने आप में बड़ा है, लेकिन इसके पीछे छिपी हकीकत कई सवाल खड़े करती है.

दरअसल, यह पत्र मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 जनवरी 2026 को हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जारी किया गया है. बैठक में यह सामने आया कि राज्य में ई-ऑफिस को लागू करने के तमाम दावों के बावजूद इसका वास्तविक उपयोग बेहद सीमित है. रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में राज्य के 961 राजकीय कार्यालयों से 845 कार्यालयों को ई-ऑफिस से आच्छादित तो कर दिया गया है, लेकिन 116 विभागों और खासकर जिला स्तर के कार्यालयों में अब भी पारंपरिक फाइलों के जरिए काम हो रहा है.

Information Technology Building Uttarakhand
सूचना प्रौद्योगिकी भवन उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)

यह स्थिति तब है, जब शासन पहले भी कई बार ई-ऑफिस के अनिवार्य उपयोग को लेकर निर्देश जारी कर चुका है. सवाल यह उठता है कि जब बार-बार आदेश जारी हो रहे हैं, तो फिर उनका पालन क्यों नहीं हो पा रहा? क्या तकनीकी संसाधनों की कमी इसकी वजह है या फिर प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी?

पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि शासन स्तर से जारी दिशा-निर्देशों का प्रभाव अपेक्षित नहीं रहा. यानी समस्या केवल नीचे के कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन स्तर पर भी ई-ऑफिस को लेकर गंभीरता का अभाव दिखाई देता है. यदि खुद शासन के निर्देश प्रभावी नहीं हो पा रहे तो जिला और ब्लॉक स्तर पर बदलाव की उम्मीद कितनी जायज है?

सबसे सख्त संदेश इस आदेश में समय सीमा को लेकर दिया गया है. साफ कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद गैर-ई-ऑफिस पत्राचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी विभाग, जिला कार्यालय और अधीनस्थ इकाइयां इस तारीख तक तकनीकी और मानसिक रूप से तैयार हो पाएंगी? क्या कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिल चुका है? क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी, हार्डवेयर और तकनीकी सहयोग हर जिले में समान रूप से उपलब्ध है?

ई-ऑफिस से फाइलों की ट्रैकिंग होती है आसान: ई-ऑफिस को पारदर्शिता, गति और जवाबदेही का माध्यम बताया जाता रहा है. इससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होती है और देरी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है. बावजूद इसके अगर जमीनी स्तर पर आज भी फाइलें अलमारियों में धूल खा रही हैं, तो यह पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है.

अब देखना यह होगा कि यह आदेश सिर्फ एक और सरकारी पत्र बनकर रह जाता है या वास्तव में प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव की शुरुआत करता है. क्योंकि, अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद भी ई-ऑफिस जमीनी हकीकत नहीं बन पाया, तो सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि शासन की कार्य संस्कृति का होगा.

