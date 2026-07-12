ETV Bharat / state

पूर्व कैबिनेट मंत्री की पत्नी की बढ़ेंगी मुश्किलें, टिहरी में दर्ज होगा केस, कोर्ट ने दिये निर्देश

टिहरी में अनियोजित भू-कटान से नुकसान की आशंका को देखते अंबिका के खिलाफ हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं

AMBIKA SAJWAN CASE
पूर्व कैबिनेट मंत्री की पत्नी की बढ़ेंगी मुश्किलें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टिहरी: कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी अंबिका सजवाण की मुश्किलें बढ़ गई हैं. टिहरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश हुये हैं.

जिला मुख्यालय के सी ब्लॉक में भूखंडों पर कराई गई पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण की पत्नी व टिहरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि अवैज्ञानिक तरीके से कराई गई खुदाई से आसपास के सरकारी और निजी आवासों की सुरक्षा प्रभावित हुई है. सी ब्लॉक स्थित भूखंड संख्या पी-06 और पी-07 पर विकास कार्य के लिए कराई गई खुदाई के कारण भारी भू-धंसाव हुआ है. इन भूखंडों को अंबिका सजवाण ने मूल विस्थापित पात्र प्रमिला असवाल और पृथ्वी राज कवि से 60 और 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल में खरीदा था.

प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान की गई अनियमित और गहरी खुदाई से ऊपर स्थित सरकारी और निजी फ्लैटों की नींव प्रभावित हुई है, जिससे वहां रहने वाले परिवारों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है. एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र में बैरिकेडिंग भी कर दी गई है. एसडीएम ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को अंबिका सजवाण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं, शिफ्ट और शिकायत करने वाले व्यक्ति बलबीर सिंह ने कहा आज 27 साल बाद पुनर्वास विभाग के अधिकारियों के द्वारा गलत जगह जमीन आबंटन करने के कारण आज दूसरे जगह शिफ्ट होने पड़ रहा है. जिस शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा नई टिहरी पुलिस थाने में न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल के बाद संख्या 02/ 2026 के अंतर्गत धारा 152 बीएन एस एस के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

टिहरी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा खतरे को देखते हुए 3 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है. अनियोजित भू-कटान से नुकसान की आशंका को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, कोतवाली निरीक्षक ऐश्वर्य पाल ने बताया एसडीएम के आदेश के आधार पर जांच की जा रही है. उन्होंने कहा मामले में जो भी दोषी होगा कार्यवाही की जाएगी.

पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2024: कांग्रेस नेता शूरवीर सिंह सजवाण ने किया बड़ा दावा, जानें क्या कहा

पढ़ें- कांग्रेस से बागी शूरवीर सिंह सजवाण ने नामांकन लिया वापस, इन सीटों पर भी प्रत्याशी पीछे हटे

TAGGED:

शूरवीर सिंह सजवाण
अंबिका सजवाण मुकदमा
कांग्रेस नेता शूरवीर सिंह सजवाण
AMBIKA SAJWAN CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.