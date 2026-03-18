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अब इस ड्रेस कोड में ही ऑफिस आएंगे सरकारी कर्मचारी, सरकार की आलोचना से बचने के निर्देश

कर्मचारियों को ड्रेस कोड में आने के आदेश ( FILE PHOTO )