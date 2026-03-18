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अब इस ड्रेस कोड में ही ऑफिस आएंगे सरकारी कर्मचारी, सरकार की आलोचना से बचने के निर्देश

हिमाचल में सरकारी कर्मियों को कार्यालय में जीन्स, टीशर्ट पहनने की मनाही होगी. अब उन्हें एक ड्रेस कोड में ऑफिस आना होगा..

कर्मचारियों को ड्रेस कोड में आने के आदेश
कर्मचारियों को ड्रेस कोड में आने के आदेश (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 2:25 PM IST

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शिमला: हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्य क्षेत्र में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है. इसको लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस कोड में आने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी गाइडलाइन्स जारी की गई हैं. इसमें कर्मचारियों को सरकारी नीतियों या योजनाओं पर व्यक्तिगत राय व्यक्त करने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है.

अधिसूचना में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा क्षेत्र में निर्धारित ड्रेस कोड में आने के लिए कहा गया है. कार्य स्थल पर पुरुष कर्मचारियों को कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट तथा जूते या सैंडल पहन कर आने के लिए कहा गया है. वहीं, महिला कर्मचारी कार्य क्षेत्र में साड़ी, लेड़ीज फॉर्मल सूट, कुर्ता सलवार और दुपट्टे का प्रयोग कर सकती हैं. इसके अलावा महिला कर्मचारियों को ट्राउज़र पैंट और शर्ट के साथ चप्पल, सैंडल या जूते पहन कर आने के लिए कहा गया है.

जारी की गई अधिसूचना
जारी की गई अधिसूचना (ETV Bharat)

कार्य स्थल पर जींस और टी-शर्ट पहनने की अनुमति नहीं

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि कार्यालयों में जींस और टी-शर्ट पहनने की अनुमति नहीं होगी. राज्य सरकार का कहना है कि ये ड्रेस कोड सेवा में मर्यादा और शिष्टाचार बनाए रखने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है. सभी कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि औपचारिक वेशभूषा धारण करें और व्यक्तिगत साज-सज्जा और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें.

सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया उपयोग के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई हैं. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर ब्लॉग व स्टोरीज़ में सरकार की नीतियों एवं मुद्दों से संबंधित अनधिकृत टिप्पणियां नुकसानदायक हो सकती हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या उसके किसी भाग को सीधे या परोक्ष रूप से किसी अनधिकृत व्यक्ति को संप्रेषित नहीं कर सकता. कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा सार्वजनिक वक्तव्य अपलोड नहीं कर सकता जिसमें वर्तमान या हालिया सरकारी नीतियों/कार्रवाइयों की प्रतिकूल आलोचना हो. साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार के साथ संबंध प्रभावित हों.

निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी सभी निर्देशों का पालन करें. अधिसूचना में कहा गया है कि कर्मचारियों को ड्रेस कोड को लेकर दिए गए निर्देशों और सोशल मीडिया इस्तेमाल संबंधित दी गई सलाह का पूर्णतः पालन किया जाए. किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए, उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध उचित सुधारात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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