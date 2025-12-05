ETV Bharat / state

झारखंड में नकली दवाओं पर लगेगा लगाम! CID ने स्पेशल ड्राइव चलाने का जारी किया आदेश

रांची: झारखंड में बिक रहे दूषित और नकली दवाओं के साथ-साथ प्रतिबंधित मेडिसिन को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. झारखंड सीआईडी ने एक विशेष अभियान चलाकर जिला पुलिस और औषधि निरीक्षक को अवैध मेडिसिन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है.

क्या है सीआईडी के पत्र में

सीआईडी के द्वारा लिखे गए पत्र में यह बताया गया है कि राज्य में दूषित, नकली तथा नियंत्रित/प्रतिबंधित दवाओं के अवैध वितरण को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया जाना जरूरी है. सीआईडी ने झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर 4-5 दिसंबर को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. यह कदम झारखंड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(PIL) No-6691/2025 (सुनील कुमार महतो बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है.

विभाग के ज्ञापांक-424 के अनुसार, औषधि निरीक्षकों एवं जिला पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मेडिकल स्टोर्स, थोक/खुदरा विक्रेताओं की भौतिक जांच की जाएगी. स्टॉक रजिस्टर का मिलान, क्रय-विक्रय दस्तावेजों की जांच तथा बिना चिकित्सकीय सलाह के नियंत्रित दवाओं के विक्रय का सत्यापन किया जाएगा. अनियमितता मिलने पर तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिया गया है.

ईमेल पर देनी है जानकारी