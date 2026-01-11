ETV Bharat / state

ठंड और शीतलहर का असर, रांची में KG से 6वीं तक की कक्षाएं तीन दिनों तक बंद

रांचीः जिला में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया है.

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के बाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला के सभी विद्यालयों में कक्षा संचालन को लेकर आदेश जारी किया गया है.

जारी आदेश के अनुसार रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में वर्ग KG से लेकर वर्ग 6 तक की कक्षाएं 12 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक पूर्णतः बंद रहेंगी. यह निर्णय छोटे बच्चों पर पड़ने वाले ठंड और शीतलहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

वहीं, कक्षा 7 से कक्षा 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए पठन-पाठन कार्य पूर्वाह्न 10:00 बजे से संचालित करने का आदेश दिया गया है, ताकि सुबह की अत्यधिक ठंड से विद्यार्थियों को राहत मिल सके. विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें.

प्रशासन का कहना है कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों में बच्चों के स्वास्थ्य पर ठंड का सीधा असर पड़ सकता है. खासकर छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है.