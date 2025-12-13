ETV Bharat / state

नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, नियमों का पालन नहीं करने वाले रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई

रांची: झारखंड की राजधानी रांची और बाकी सभी बड़े जिलों में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. कई क्लब, होटल और दूसरी जगहों पर नए साल के जश्न के लिए इंतजाम शुरू हो गए हैं. नए साल के जश्न के लिए खास सावधानियां बरती जा रही हैं, खासकर गोवा में आग लगने की घटना के बाद पुलिस, उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन सभी हाई अलर्ट पर हैं.

क्लब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल के जश्न को लेकर बड़े और व्यापक प्लान बनाए गए हैं. किसी क्लब ने म्यूजिक और DJ इवेंट प्लान किए हैं, तो किसी क्लब में इंटरनेशनल और देसी कलाकारों की परफॉर्मेंस होगी. ऐसे इवेंट में बहुत भीड़ होती है, और हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है.

गोवा के नाइटक्लब में आग लगने की घटना के बाद, नए साल के जश्न को लेकर सभी हाई अलर्ट पर हैं. गोवा की घटना के बाद, झारखंड सरकार ने भी पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बार, रेस्टोरेंट और क्लब में होने वाले इवेंट में सेफ्टी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए.

जानकारी देते आईजी अभियान और रांची के सिटी एसपी (ईटीवी भारत)

क्या है राजधानी में बार, नाइट क्लब और क्लब की स्थिति

उत्पाद विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रांची शहर में 100 से ज्यादा लाइसेंसी बार और रेस्टोरेंट हैं. इनमें से अधिकांश बार और रेस्टोरेंट वैसे हैं, जो रूफटॉप हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित हैं. रांची में लगभग एक दर्जन के करीब नाइटक्लब भी हैं, जिन्हें डिस्को क्लब कहा जाता है. ये डिस्को क्लब रांची के बड़े मॉल्स में हैं. इसके अलावा, एक दर्जन से ज्यादा क्लब और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे स्वतंत्र स्थान हैं, जहां नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है.

गोवा के नाइटक्लब में हुए अग्निकांड के बाद, राजधानी रांची में भी बार, रेस्टोरेंट, डिस्को और क्लब में पड़ताल शुरू हो गई है. इन इस दौरान लगभग दो दर्जन बार और रेस्टोरेंट ऐसे पाए गए हैं, जहां इमरजेंसी की स्थिति में सिर्फ एक ही एग्जिट है. इन बार और रेस्टोरेंट को जिला प्रशासन ने चिन्हित किया है. रांची में लगभग आधे दर्जन क्लबों में काफी स्पेस है और इसलिए उनमें अलग-अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं.

हालांकि, बड़े मॉल्स में मौजूद बार और रेस्टोरेंट में इमरजेंसी के दौरान स्थिति गंभीर हो सकती है. नए साल से पहले, ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को जो इवेंट आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने इवेंट के लिए परमिशन लेने के लिए पुलिस को एक पूरा सेफ्टी प्लान जमा करना होगा.

ब्लू प्रिंट का अभाव

गोवा हादसे के बाद सिर्फ नए साल के जश्न को लेकर ही बार और रेस्टोरेंट की जांच नहीं की जा रही है, बल्कि आम दिनों में भी बार और रेस्टोरेंट का संचालन कैसे किया जाता है, इसकी जांच शुरू की गई है. दरअसल, राजधानी के बार और रेस्टोरेंट कई तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं. नियम के अनुसार, बार, लाउंज और रेस्तरां के लिए रात 12:00 तक का समय निर्धारित है, लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं किया जाता है. विभागीय जांच में कई बार इसकी पुष्टि भी हो चुकी है.

ताजा उदाहरण रांची के लिकर बार का है, जहां मारपीट और हंगामा के बाद बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. दरअसल, किसी भी बार या फिर रेस्टोरेंट के संचालन के लिए प्रस्तावित स्थल पर एक ब्लूप्रिंट होना अनिवार्य होता है. इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन के पास उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें बार और रेस्टोरेंट के संचालन का स्वरूप क्या होगा, कितने काउंटर होंगे, इसमें लोगों का बैठने के लिए टेबल कैसे होंगे, फायर सेफ्टी, किचेन की सरंचना से लेकर हर तरह के सुरक्षा मानकों की पूरी जानकारी दी जाती है.

उत्पाद विभाग की टीम की ओर से पूर्व में की गई जांच में बात सामने आई है कि कई बार, लाउंज और रेस्तरां के संचालन में जो अनुमोदित ब्लूप्रिंट है, उसका पालन नहीं करते हैं, जो हादसे का एक प्रमुख कारण बन सकते हैं.

सरकार का क्या है रुख

झारखंड में नए साल के जश्न को लेकर किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं, इसमें सबसे पहले हम सरकार के निर्देशो की बात करेंगे. झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि गोवा में नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद ही पूरे झारखंड में विशेष सतर्कता बढ़ाने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गए थे. जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि खासकर रूफटॉप पर संचालित बार रेस्टोरेंट और होटल की फायर सेफ्टी और उनकी सुरक्षा की संरचना की तुरंत जांच करवाई जाए.

झारखंड के सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि वह एक सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी होटल और रेस्टोरेंट की जांच करें. खासकर होटल के किचन या फिर स्टोर रूम में गैस सिलेंडर इत्यादि रखने के क्या तरीके हैं, उसे पर भी रिपोर्ट बनाएं. गैस पाइपलाइन, चूल्हा और चिमनी सिस्टम की तकनीकी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं सभी होटलों में फायर सेफ्टी उपकरण और एमरजैंसी एग्जिट को पूरी तरह से क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस का क्या है प्लान, हाट स्पॉट चिन्हित

नए साल के जश्न के दौरान भीड़ सबसे बड़ी समस्या होती है. हादसे भी इसी वजह से होते हैं. यही वजह है कि रांची पुलिस सबसे पहले भीड़ मैनेजमेंट को लेकर ध्यान दे रही है. इसके लिए रांची के वैसे क्लबों, डिस्को और बार रेस्टोरेंट को चिन्हित किया गया, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है. ऐसे स्थानों पर पुलिस का पहरा ज्यादा होगा. दूसरा, पुलिस हर बार और रेस्टोरेंट में यह भी जांच शुरू कर चुकी है कि किन में फायर सेफ्टी के संसाधन हैं.

जारी किए गए निर्देश, इमरजेंसी एग्जिट बेहतर रखें