नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, नियमों का पालन नहीं करने वाले रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई

झारखंड में पुलिस, जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने नए साल के जश्न को लेकर बार, रेस्टोरेंट और क्लबों को निर्देश जारी किए हैं.

New Years celebrations in Jharkhand
कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 13, 2025 at 8:11 PM IST

11 Min Read
रांची: झारखंड की राजधानी रांची और बाकी सभी बड़े जिलों में नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. कई क्लब, होटल और दूसरी जगहों पर नए साल के जश्न के लिए इंतजाम शुरू हो गए हैं. नए साल के जश्न के लिए खास सावधानियां बरती जा रही हैं, खासकर गोवा में आग लगने की घटना के बाद पुलिस, उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन सभी हाई अलर्ट पर हैं.

नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट

क्लब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल के जश्न को लेकर बड़े और व्यापक प्लान बनाए गए हैं. किसी क्लब ने म्यूजिक और DJ इवेंट प्लान किए हैं, तो किसी क्लब में इंटरनेशनल और देसी कलाकारों की परफॉर्मेंस होगी. ऐसे इवेंट में बहुत भीड़ होती है, और हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है.

गोवा के नाइटक्लब में आग लगने की घटना के बाद, नए साल के जश्न को लेकर सभी हाई अलर्ट पर हैं. गोवा की घटना के बाद, झारखंड सरकार ने भी पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बार, रेस्टोरेंट और क्लब में होने वाले इवेंट में सेफ्टी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए.

जानकारी देते आईजी अभियान और रांची के सिटी एसपी (ईटीवी भारत)

क्या है राजधानी में बार, नाइट क्लब और क्लब की स्थिति

उत्पाद विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रांची शहर में 100 से ज्यादा लाइसेंसी बार और रेस्टोरेंट हैं. इनमें से अधिकांश बार और रेस्टोरेंट वैसे हैं, जो रूफटॉप हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित हैं. रांची में लगभग एक दर्जन के करीब नाइटक्लब भी हैं, जिन्हें डिस्को क्लब कहा जाता है. ये डिस्को क्लब रांची के बड़े मॉल्स में हैं. इसके अलावा, एक दर्जन से ज्यादा क्लब और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे स्वतंत्र स्थान हैं, जहां नए साल का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है.

गोवा के नाइटक्लब में हुए अग्निकांड के बाद, राजधानी रांची में भी बार, रेस्टोरेंट, डिस्को और क्लब में पड़ताल शुरू हो गई है. इन इस दौरान लगभग दो दर्जन बार और रेस्टोरेंट ऐसे पाए गए हैं, जहां इमरजेंसी की स्थिति में सिर्फ एक ही एग्जिट है. इन बार और रेस्टोरेंट को जिला प्रशासन ने चिन्हित किया है. रांची में लगभग आधे दर्जन क्लबों में काफी स्पेस है और इसलिए उनमें अलग-अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं.

हालांकि, बड़े मॉल्स में मौजूद बार और रेस्टोरेंट में इमरजेंसी के दौरान स्थिति गंभीर हो सकती है. नए साल से पहले, ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को जो इवेंट आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने इवेंट के लिए परमिशन लेने के लिए पुलिस को एक पूरा सेफ्टी प्लान जमा करना होगा.

ब्लू प्रिंट का अभाव

गोवा हादसे के बाद सिर्फ नए साल के जश्न को लेकर ही बार और रेस्टोरेंट की जांच नहीं की जा रही है, बल्कि आम दिनों में भी बार और रेस्टोरेंट का संचालन कैसे किया जाता है, इसकी जांच शुरू की गई है. दरअसल, राजधानी के बार और रेस्टोरेंट कई तरह से नियमों का उल्लंघन करते हैं. नियम के अनुसार, बार, लाउंज और रेस्तरां के लिए रात 12:00 तक का समय निर्धारित है, लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं किया जाता है. विभागीय जांच में कई बार इसकी पुष्टि भी हो चुकी है.

ताजा उदाहरण रांची के लिकर बार का है, जहां मारपीट और हंगामा के बाद बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया. दरअसल, किसी भी बार या फिर रेस्टोरेंट के संचालन के लिए प्रस्तावित स्थल पर एक ब्लूप्रिंट होना अनिवार्य होता है. इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन के पास उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें बार और रेस्टोरेंट के संचालन का स्वरूप क्या होगा, कितने काउंटर होंगे, इसमें लोगों का बैठने के लिए टेबल कैसे होंगे, फायर सेफ्टी, किचेन की सरंचना से लेकर हर तरह के सुरक्षा मानकों की पूरी जानकारी दी जाती है.

उत्पाद विभाग की टीम की ओर से पूर्व में की गई जांच में बात सामने आई है कि कई बार, लाउंज और रेस्तरां के संचालन में जो अनुमोदित ब्लूप्रिंट है, उसका पालन नहीं करते हैं, जो हादसे का एक प्रमुख कारण बन सकते हैं.

सरकार का क्या है रुख

झारखंड में नए साल के जश्न को लेकर किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं, इसमें सबसे पहले हम सरकार के निर्देशो की बात करेंगे. झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि गोवा में नाइट क्लब में आग लगने की घटना के बाद ही पूरे झारखंड में विशेष सतर्कता बढ़ाने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गए थे. जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि खासकर रूफटॉप पर संचालित बार रेस्टोरेंट और होटल की फायर सेफ्टी और उनकी सुरक्षा की संरचना की तुरंत जांच करवाई जाए.

झारखंड के सभी जिलों को यह निर्देश दिया गया है कि वह एक सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी होटल और रेस्टोरेंट की जांच करें. खासकर होटल के किचन या फिर स्टोर रूम में गैस सिलेंडर इत्यादि रखने के क्या तरीके हैं, उसे पर भी रिपोर्ट बनाएं. गैस पाइपलाइन, चूल्हा और चिमनी सिस्टम की तकनीकी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं. वहीं सभी होटलों में फायर सेफ्टी उपकरण और एमरजैंसी एग्जिट को पूरी तरह से क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस का क्या है प्लान, हाट स्पॉट चिन्हित

नए साल के जश्न के दौरान भीड़ सबसे बड़ी समस्या होती है. हादसे भी इसी वजह से होते हैं. यही वजह है कि रांची पुलिस सबसे पहले भीड़ मैनेजमेंट को लेकर ध्यान दे रही है. इसके लिए रांची के वैसे क्लबों, डिस्को और बार रेस्टोरेंट को चिन्हित किया गया, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है. ऐसे स्थानों पर पुलिस का पहरा ज्यादा होगा. दूसरा, पुलिस हर बार और रेस्टोरेंट में यह भी जांच शुरू कर चुकी है कि किन में फायर सेफ्टी के संसाधन हैं.

जारी किए गए निर्देश, इमरजेंसी एग्जिट बेहतर रखें

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस की तरफ से सभी बार रेस्टोरेंट और क्लब के मालिक और संचालनकर्ताओं को इमरजेंसी एग्जिट प्लान के लिए विशेष रूप से निर्देश जारी किए गए हैं. इमरजेंसी एग्जिट प्लान की जांच भी की जाएगी. सभी बार और क्लबों के लिए फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है.

सुरक्षा के लिए रात आठ बजे से पुलिस हो जाएगी शिफ्ट

नए साल की पार्टी के दौरान कोई हादसा या घटना न हो जाए, इसके लिए भी पुलिस ने पूरा ब्लू प्रिंट तैयार किया है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि आमतौर पर बड़े जेवर के दुकान और प्रतिष्ठान 8:00 बजे के बाद बंद हो जाते हैं. जो बल इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, उन्हें रात के नौ बजे से मूव करके भीड़भाड़ वाले बार, रेस्टोरेंट और क्लब के बाहर तैनात कर दिया जाएगा.

100 और 112 का प्रयोग करें

ट्रैफिक एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि वह पुलिस के सरकारी नंबरों पर फोन तो करें, लेकिन ज्यादा कारगर उनके लिए डायल 112 और डायल 100 होगा. किसी हादसे या घटना की जानकारी अगर किसी अधिकारी के सरकारी नंबर पर दी जाती है और अगर वह उस समय किसी दूसरे मामले में बिजी रहते हैं तो उस दौरान लोगों को तुरंत मदद मिलना मुश्किल होता है. क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2026 तक पुलिस कंट्रोल रूम में व्यापक व्यवस्था रहेगी. ऐसे में अगर डायल 112 और डायल 110 पर कॉल्स जाते हैं तो लोगों को तुरंत सहायता मिलेगी. अभी सभी विभाग के दस्तों को भी पूरी तरह से अलर्ट रहने को कहा गया है.

क्लब और बार वालों ने भी बनाई योजना

दूसरी तरफ क्लब और बार रेस्टोरेंट वालों ने भी गोवा में हुए हादसे से सबक लेते हुए अपनी विशेष प्लानिंग की है. जिन क्लबों और रेस्टोरेंट में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, वहां आपात स्थिति में निकलने के लिए इमरजेंसी एग्जिट प्लान बनाया गया. रांची के बार संचालकों ने बताया कि इस बार जिन क्लबों या बार की क्षमता 600 है, उसमें 400 लोगों को ही आने की इजाजत होगी. इसके लिए जरूर टिकट के दाम थोड़े बढ़ाए जा रहे हैं.

पटाखों पर पाबंदी

नए साल के जश्न के दौरान इस बार, बार और क्लबों ने यह तय किया है कि उनके यहां आतिशबाजी नहीं होगी. खासकर जो कार्यक्रम स्थल किसी मॉल के अंदर हैं, वहां तो किसी भी हाल में आतिशबाजी नहीं की जाएगी. ओपन स्पेस में जहां-जहां नए साल के जश्न को लेकर कार्यक्रम तय हुए हैं, वहां आतिशबाजी होगी. जहां आतिशबाजी का कार्यक्रम है, वहां फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं.

मुख्यालय ने भी जारी किया है आदेश

नए साल के स्वागत को लेकर पूरे झारखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है. वहीं पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है. इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिलों में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं.

आईजी अभियान सह झारखंड पुलिस के प्रवक्ता डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि सभी जिलों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने जिले के सभी पिकनिक स्पॉट के अलावा, शहर के रेस्टोरेंट और होटलों में सुरक्षा के विशेष रूप से अलर्ट रहें. नए साल के मद्देनजर राज्य के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. सभी पार्कों, डैम, पर्यटन स्थलों के इर्द-गिर्द स्टैटिक फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है. 31 दिसंबर को लेकर सुरक्षा प्लान भी तैयार किया गया है.

शराब पीकर ड्राइविंग की तो खैर नहीं, रद्द होगा लाइसेंस

झारखंड में नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर ड्राइविंग करने के कारण दुर्घटना न हो, इसके लिए पुलिस की सख्ती रहेगी. रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में पुलिस के द्वारा रात में स्पेशल ड्राइव चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. रांची में ट्रैफिक और दूसरे जिलों में भी इसके लिए ब्रेथ एन्लाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है. शराबी पीकर ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. 31 दिसंबर की शाम से जनवरी के पहले हफ्ते तक यह अभियान चलेगा.

झारखंड पुलिस की अपील

  • बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें.
  • आतिशबाजी का प्रयोग खुले स्थान पर ही करें.
  • ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट पहनें.
  • नशे की हालत में वाहन ना चलाएं.
  • हेलमेट पहन कर दो पहिया वाहन चलाएं.
  • ट्रिपल राइडिंग ना करें, ओवरटेक से बचें.

पिकनिक स्थलों पर सावधानी की अपील

  • धूम्रपान व शराब का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर वर्जित रखें.
  • अभिभावक और पिकनिक ऑर्गनाइजर अपने बच्चों पर विशेष नजर रखें.
  • वाहनों को उचित स्थानों पर पार्क करें. डबल लॉक जरूर लगाएं.
  • अपने सामानों का ध्यान रखें, बिना निगरानी इधर-उधर न छोड़ें.
  • पिकनिक स्पॉटों पर ऊंची आवाज में गाना न बजाएं. अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है.
  • पिकनिक स्पॉट के गहरे पानी में जाएं. लाइफ जैकेट जरूर पहनें.
  • अनावश्यक रूप से सुनसान जगहों पर न जाएं.

