ETV Bharat / state

फर्जी डाक्यूमेंट के आधार पर ना कराएं SIR, हो सकती है सात साल तक की सजा, पाकुड़ में पकड़े जाने के बाद चुनाव आयोग हुआ सख्त

रांची : दूसरे राज्यों से सटे झारखंड के सीमावर्ती जिले में SIR कराना चुनाव आयोग के लिए चुनौती जैसा है. जिसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने खास तैयारी की है जिससे कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से बाहर ना हो. इन सबके बीच मैपिंग के दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल की भी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचने लगी है. संथाल में इस तरह की शिकायत मिलने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को दो दिवसीय दौरा करना पड़ा है. इस दौरान पाकुड़ में एक व्यक्ति फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर एसआईआर में इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस मामले में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है और कांड दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर मैपिंग नहीं हो सकती है. यदि इस तरह की कोशिश की गई तो संबंधित व्यक्ति, अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि जो भी डाक्यूमेंट्स जमा होंगे, उसका एईआरओ लेवल पर जांच के बाद उपायुक्त स्तर पर क्रॉस जांच होगी. ऐसे में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है. गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर महीने में भी साहिबगंज और लोहरदगा जिलों में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की शिकायत प्राप्त हुई थी और कार्रवाई की गयी थी.

SIR के दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल पड़ सकता है महंगा

SIR के दौरान फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल महंगा पड़ सकता है. अगर कोई व्यक्ति SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने या अपडेट करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र या जाली दस्तावेज जमा करता है, तो उसे 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावे यदि कोई नागरिक एसआईआर फॉर्म भरते समय जानबूझकर गलत जानकारी देता है, या एक साथ दो अलग-अलग जगहों की वोटर लिस्ट में नाम रखने की कोशिश करता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत 1 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है. ऐसे में आयोग का मानना है कि मल्टी लेयर चेकिंग में हरेक वोटर की पात्रता की जांच होगी, जिसमें अवैध रूप से नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना मुश्किल है.