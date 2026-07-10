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जयपुर में सड़क धंसने पर सख्त एक्शन: जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई... गैस लाइन फर्म का काम रोका

जयपुर: राजधानी जयपुर में हालिया बारिश के बाद सामने आए सड़क धंसने के मामलों पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गैस पाइपलाइन बिछाने वाली निजी कंपनी के आगे के सभी कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. साथ ही नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने और अब तक हुए नुकसान की भरपाई उसी कंपनी से कराने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा, जब तक कंपनी पूर्व में किए मरम्मत कार्यों को मानकों के अनुरूप दुरुस्त नहीं करती, तब तक आगे कोई काम नहीं करने दिया जाएगा. इसके साथ ही पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम का सर्वे कर सुधार योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी भी नियुक्त की गई.

27 से ज्यादा जगह धंसी सड़क: बारिश के बाद राजधानी की सड़कें लगातार धंस रही हैं. शहर में अब तक 27 से ज्यादा स्थानों पर सड़क धंसने और बड़े गड्ढे बनने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कहीं 25 फीट लंबा और 7 से 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया तो कहीं पूरी सड़क कटाव में बह गई. कई जगह वाहन गड्ढों में फंस गए, जबकि लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा. इन घटनाओं ने करोड़ों रुपए की लागत से बने सड़क और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

यह बोले मंत्री व अन्य लोग. (ETV Bharat Jaipur)

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बारिश ने खोली विकास कार्यों की पोल :प्री मानसून की बारिश के साथ ही शहर में सड़क धंसने का सिलसिला शुरू हो गया था. सबसे पहले टोंक रोड पर करीब 25 फीट लंबा और 7 फीट गहरा गड्ढा बना. इसके बाद गोपालपुरा बायपास पर सड़क धंसने से टैंकर पलट गया. गंगा-जमुना पेट्रोल पंप के सामने एक कार गड्ढे में समा गई. गोपालपुरा बायपास स्थित परमहंस धाम के सामने ड्रेनेज लाइन क्षतिग्रस्त होने से सड़क धंस गई. शिप्रा पथ पर शांति नगर जाने वाली सड़क बीच से कट गई. इसके अलावा सिरसी रोड, कालवाड़ रोड, सांगानेर, मांग्यावास, सूर्य नगर तिराहा, मानसरोवर सहित कई इलाकों में सड़क धंसने और टूटने की घटनाएं सामने आई हैं.

इंजीनियर-ठेकेदार गठजोड़ की हो जांच :सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने कहा, किसी सड़क के बनने के एक-दो साल के भीतर बह या धंसना गंभीर लापरवाही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इंजीनियरों और ठेकेदारों की मिलीभगत के बिना ऐसा संभव नहीं है. उन्होंने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, संबंधित अधिकारियों को 16 सीसी नोटिस जारी करने और भ्रष्ट ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की.