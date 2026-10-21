मां की विदाई की तैयारी, विसर्जन स्थलों पर तय हुए खतरे के निशान, एनडीआरएफ तैनात
रांची में दुर्गा पूजा की प्रतिमा विसर्जन की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. विसर्जन के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं.रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.
Published : October 21, 2026 at 8:12 AM IST
रांची: मां दुर्गा की विदाई की बेला आ गई है. बुधवार को राजधानी रांची में मां दुर्गा सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. मां को विदाई देने का यह अवसर भक्तों के लिए भावुक करने वाला है. वहीं, विसर्जन के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.
शहर के विभिन्न डैम और तालाबों में प्रतिमा विसर्जन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर विसर्जन स्थलों पर खतरे के निशान तय किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर रहेंगी.
खतरे के निशान के भीतर ही करना होगा विसर्जन
रांची के जिन डैम और तालाबों में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, वहां सुरक्षा के लिहाज से खतरे के निशान बनाए गए हैं. प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा. खतरे के निशान से आगे एनडीआरएफ की टीम सुरक्षा घेरा बनाकर तैनात रहेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति गहरे पानी की ओर न जाए.
रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि प्रशासन का उद्देश्य विसर्जन के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. जिला प्रशासन के द्वारा नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में प्रतिमा विसर्जन के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए है. संवेदनशील विसर्जन स्थलों पर प्रशिक्षित गोताखोरों और नावों की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी व्यक्ति के पानी में डूबने या अन्य दुर्घटना होने पर तत्काल बचाव कार्य शुरू किया जा सके.
उन्होंने बताया कि घाटों पर पर्याप्त रोशनी, बैरिकेडिंग और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था किया गया है. लोगों को पानी के गहरे हिस्से में जाने से रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय पुख्ता करने के निर्देश है. विसर्जन स्थलों पर मेडिकल टीम और एंबुलेंस उपलब्ध रखने तथा जरूरत पड़ने पर घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था भी रहेगी.
पुलिस की निगरानी में निकलेंगे विसर्जन जुलूस
प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है. विसर्जन जुलूसों पर पुलिस की नजर रहेगी. प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पूजा समितियों से अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से मां दुर्गा को विदाई दें.
भड़काऊ गाने और सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने की अपील
रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने श्रद्धालुओं और पूजा समितियों से राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि विसर्जन के दौरान अश्लील या भड़काऊ गाने नहीं बजाए जाएं. सभी लोग धार्मिक आयोजनों की मर्यादा बनाए रखें और आपसी सौहार्द के साथ विसर्जन संपन्न कराएं.
एसएसपी ने सोशल मीडिया पर भी सतर्कता बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट या आपत्तिजनक सामग्री दिखाई देती है, तो बिना उसकी सत्यता की पुष्टि किए उसे आगे प्रसारित न करें. उन्होंने कहा कि विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
हर विसर्जन जुलूस के साथ रहेंगे पुलिस बल और दंडाधिकारी
विसर्जन के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पूजा समितियों के जुलूस के साथ पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. जुलूस के निकलने से लेकर प्रतिमा विसर्जन और वापसी तक पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने का निर्देश है. साथ ही साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील धार्मिक स्थलों और पहले विवाद हो चुके स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है.
ड्रोन कैमरों के भी किया जाएगा इस्तेमाल
विसर्जन जुलूस के दौरान उपद्रव करने, मारपीट करने, छेड़खानी या छीना-झपटी करने वालों पर नजर रखी जाएगी. जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जुलूस में शामिल लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा.
शराब पीकर जुलूस में शामिल होने पर कार्रवाई
विसर्जन जुलूस में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर भी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन कराया जाएगा. अश्लील, आपत्तिजनक या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले गाने बजाने से रोकने के लिए निगरानी रखी जाएगी.
शराब पीकर जुलूस में शामिल होने, हुड़दंग करने या दूसरे लोगों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जुलूस में छेड़खानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विशेष तैनाती करने का निर्देश जारी किया गया है.
'पुलिस का सहयोग करें'
एसएसपी रांची राकेश रंजन ने आमलोगों से अपील की है कि श्रद्धालु आस्था और उत्साह के साथ मां को विदाई दें, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करें. मां दुर्गा की विदाई का यह आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह मुस्तैद हैं.
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