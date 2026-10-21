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मां की विदाई की तैयारी, विसर्जन स्थलों पर तय हुए खतरे के निशान, एनडीआरएफ तैनात

खतरे के निशान को लेकर अपील ( Etv Bharat )

रांची: मां दुर्गा की विदाई की बेला आ गई है. बुधवार को राजधानी रांची में मां दुर्गा सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा. मां को विदाई देने का यह अवसर भक्तों के लिए भावुक करने वाला है. वहीं, विसर्जन के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

शहर के विभिन्न डैम और तालाबों में प्रतिमा विसर्जन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर विसर्जन स्थलों पर खतरे के निशान तय किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर रहेंगी.