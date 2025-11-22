ETV Bharat / state

जेल में इलीगल वर्क पर नजर, डीवीआर चेक को बनाया जा रहा हथियार

रांची: झारखंड के कई जेलें कैदियों को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ-साथ मोबाइल सहित अन्य संसाधनों को लेकर अक्सर चर्चित रहते हैं. रांची जेल के एक वायरल वीडियो ने तो हाल में ही भूचाल ला दिया था. इस मामले में जेल प्रशासन की जबरदस्त फजीहत हुई थी. ऐसे में अब जेल प्रशासन के द्वारा जेल की निगरानी के लिए एक अलग रणनीति बनाई गई है. जिसमें डीवीआर चेक से लेकर कैदियों पर गुप्त नजर रखने की योजना पर काम हो रहा है.

वीडियो हुआ था वायरल

पिछले सप्ताह रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अंदर दो कैदियों के डांस का वीडियो वायरल हुआ था. तहकीकात में वीडियो ऑरिजिनल निकला, जिसके बाद जेल प्रशासन की बड़ी फजीहत हुई. वीडियो में शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विक्की भालोठिया जेल में ही एक गाने पर जमकर नाचते दिखाई दिए. वीडियो में केवल नाच गाने का ही दृश्य नहीं था बल्कि आसपास शराब की बोतेलें भी देखी गई.

मामला संज्ञान में आने के बाद जेल आईजी ने कार्रवाई करते हुए जेलर देवनाथ राम और हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया. लेकिन इस घटना ने झारखंड हाई कोर्ट का ध्यान भी जेल की खराब व्यवस्था की तरफ ला दिया. नतीजा जेल प्रशासन के द्वारा रांची सहित तमाम जेलों की मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने की शुरुआत कर दी गई है.

सीसीटीवी का डीवीआर हर दूसरे दिन होगा चेक

रांची जेल में चल रही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जेल आईजी ने कई नए प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिस पर अमल भी हो रहा है. झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि पूर्व की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सीसीटीवी कवरेज को पूरे जेल में बढ़ाया जा रहा है. जेल के दो सीनियर अधिकारियों को हर दूसरे दिन CCTV कैमरे की जांच करने का निर्देश दिया गया है. निर्देश दिया गया है कि बकायदा इसके लिए एक रजिस्टर बनाएं और अगर उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत कैदी हो या फिर कर्मचारी उसके खिलाफ रिपोर्ट करें. मामले पर जेल आईजी ने कहा कि अगर डीवीआर की मॉनिटरिंग हो रही होती तो ना वीडियो बनता और ना ही सामने आ पाता और ना ही इस तरह की शिकायत आती.

डीवीआर क्यों है महत्वपूर्ण?

दरअसल, रांची जेल शुरू से कैदियों के वीआईपी सुविधा के लिए बदनाम रहा है. हाई प्रोफाइल कैदियों के जेल में आने की वजह से ऐसी सुविधा और बढ़ जाती हैं. लेकिन चुंकी पूरा जेल परिसर सीसीटीवी कैमरों की जद में है, ऐसे में बिना जेल कर्मियों की मिलीभगत के कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता. सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने में डीवीआर अति महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि रांची जेल आईजी के द्वारा दो वरीय अधिकारियों को हर दूसरे दिन पूरे डीवीआर की मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया गया है. डीवीआर मॉनिटरिंग को सही दिशा में की जा रही है कि नहीं, इसका औचक निरीक्षण भी किया जाएगा. जेलकर्मियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में डीवीआर के फुटेज डिलीट नहीं होने चाहिए.

