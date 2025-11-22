जेल में इलीगल वर्क पर नजर, डीवीआर चेक को बनाया जा रहा हथियार
झारखंड की जेलों में हो रही गैर-कानूनी गतिविधियों को लेकर जेल प्रशासन सख्त है. हर दूसरे दिन DVR चेक करने के निर्देश दिए गए हैं.
Published : November 22, 2025 at 3:45 PM IST
रांची: झारखंड के कई जेलें कैदियों को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ-साथ मोबाइल सहित अन्य संसाधनों को लेकर अक्सर चर्चित रहते हैं. रांची जेल के एक वायरल वीडियो ने तो हाल में ही भूचाल ला दिया था. इस मामले में जेल प्रशासन की जबरदस्त फजीहत हुई थी. ऐसे में अब जेल प्रशासन के द्वारा जेल की निगरानी के लिए एक अलग रणनीति बनाई गई है. जिसमें डीवीआर चेक से लेकर कैदियों पर गुप्त नजर रखने की योजना पर काम हो रहा है.
वीडियो हुआ था वायरल
पिछले सप्ताह रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अंदर दो कैदियों के डांस का वीडियो वायरल हुआ था. तहकीकात में वीडियो ऑरिजिनल निकला, जिसके बाद जेल प्रशासन की बड़ी फजीहत हुई. वीडियो में शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विक्की भालोठिया जेल में ही एक गाने पर जमकर नाचते दिखाई दिए. वीडियो में केवल नाच गाने का ही दृश्य नहीं था बल्कि आसपास शराब की बोतेलें भी देखी गई.
मामला संज्ञान में आने के बाद जेल आईजी ने कार्रवाई करते हुए जेलर देवनाथ राम और हेड कांस्टेबल विनोद कुमार को लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया. लेकिन इस घटना ने झारखंड हाई कोर्ट का ध्यान भी जेल की खराब व्यवस्था की तरफ ला दिया. नतीजा जेल प्रशासन के द्वारा रांची सहित तमाम जेलों की मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने की शुरुआत कर दी गई है.
सीसीटीवी का डीवीआर हर दूसरे दिन होगा चेक
रांची जेल में चल रही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जेल आईजी ने कई नए प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिस पर अमल भी हो रहा है. झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि पूर्व की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सीसीटीवी कवरेज को पूरे जेल में बढ़ाया जा रहा है. जेल के दो सीनियर अधिकारियों को हर दूसरे दिन CCTV कैमरे की जांच करने का निर्देश दिया गया है. निर्देश दिया गया है कि बकायदा इसके लिए एक रजिस्टर बनाएं और अगर उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखने के दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत कैदी हो या फिर कर्मचारी उसके खिलाफ रिपोर्ट करें. मामले पर जेल आईजी ने कहा कि अगर डीवीआर की मॉनिटरिंग हो रही होती तो ना वीडियो बनता और ना ही सामने आ पाता और ना ही इस तरह की शिकायत आती.
डीवीआर क्यों है महत्वपूर्ण?
दरअसल, रांची जेल शुरू से कैदियों के वीआईपी सुविधा के लिए बदनाम रहा है. हाई प्रोफाइल कैदियों के जेल में आने की वजह से ऐसी सुविधा और बढ़ जाती हैं. लेकिन चुंकी पूरा जेल परिसर सीसीटीवी कैमरों की जद में है, ऐसे में बिना जेल कर्मियों की मिलीभगत के कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता. सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने में डीवीआर अति महत्वपूर्ण है. यही वजह है कि रांची जेल आईजी के द्वारा दो वरीय अधिकारियों को हर दूसरे दिन पूरे डीवीआर की मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया गया है. डीवीआर मॉनिटरिंग को सही दिशा में की जा रही है कि नहीं, इसका औचक निरीक्षण भी किया जाएगा. जेलकर्मियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में डीवीआर के फुटेज डिलीट नहीं होने चाहिए.
रांची जेल में सीसीटीवी की क्या है स्थिति?
रांची के होटवार जेल में सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं. सीसीटीवी इसलिए लगाए गए हैं कि जेल में सब ठीक रहे. जेल के अंदर और बाहर की गतिविधियों की निगरानी के लिए यह कैमरे लगाए गए हैं. लेकिन इसके बावजूद जेल में गैर कानूनी गतिविधियां सामने आ जा रही है. ऐसे में जेल आईजी के निर्देश के बाद सीसीटीवी मॉनिटरिंग को बेहतर किया जा रहा है. जैप आईटी के माध्यम से रांची के होटवार जेल समेत सभी पांच केंद्रीय जेलों में भी अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. भविष्य में जेल में ड्रोन कैमरे भी लगाए जाएंगे, इस योजना पर भी काम चल रहा है. 24 घंटे सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए शिफ्ट वाइज स्टाफ को लगाया गया है.
छवि सुधारने में जुटा जेल प्रशासन
दरअसल, झारखंड के कई जिलों में चल रहे गैरकानूनी कार्य जेल प्रशासन के लिए किरकिरी का कारण बन गए हैं. जेल का वीडियो जो बाहर सोशल मीडिया में वायरल हुआ उसे लेकर जेल प्रबंधन ने जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारियों की समीक्षा करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां दी हैं. जेल प्रबंधन समीक्षा के बाद सख्त फैसले भी लिए हैं, रांची के बिरसा मुंडा जेल के अंदर सभी कर्मियों को बदला गया है, तो वहीं कुछ को निलंबित तक किया गया है. जेल प्रबंधन अपनी छवि सुधारने में जुट गया है. इसके तहत सबसे पहले जेल कैंपस के भीतर किसी के भी द्वारा मोबाइल ले जाना वर्जित कर दिया गया है.
वीडियो वायरल होने के बाद क्या-क्या हुई कार्रवाई?
- रांची के होटवार में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सहायक कारापाल को सस्पेंड कर दिया गया.
- जेल क्लर्क प्रमिला कुमारी (कैदियों की चिट्ठियां दबाने और लापरवाही के आरोप में) को सस्पेंड कर दिया गया.
- निरल टोप्पो (मुलाकातियों से गड़बड़ी के आरोप) को भी सस्पेंड कर दिया गया.
- संविदा पर कार्यरत दो पूर्व सैनिको भी बर्खास्त कर दिया गया है.
- चीफ हेड वार्डन अवधेश कुमार और रिजर्व हेड वार्डन विनोद कुमार (मॉनिटरिंग में लापरवाही के आरोप में) को निलंबित करते हुए तबादला और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई.
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा - जेल आईजी
जेल आईजी ने कहा कि रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के वीडियो और अनियमितता सामने आने के बाद सभी रैंक के सभी कर्मियों को बदला गया है. इसकी वजह है कि कौन किस मामले में दोषी है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, जिस कारण क्लर्क से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक को हटाया गया है, ताकि जेल में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत ना हो पाए.
बहरहाल, जेल प्रबंधन के द्वारा उठाए गए सख्त कदम की अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और सबकी जिम्मेदारियां तय हो तो हो सकता है कि झारखंड के जेलों की स्थिति में बदलाव आए या फिर ये महज फाइलों की शोभा बढ़ाने वाले कदम हुए तो फिर आने वाले दिनों में जेल की खबर, खबरों की सुर्खियां जरूर बनेंगी.
