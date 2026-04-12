ETV Bharat / state

नेशनल हाईवे जाम पर सख्ती: सड़क पर उतरे एसएसपी, ट्रैफिक सुधार के लिए बड़े फैसले लागू

धनबाद: गोविंदपुर क्षेत्र में एलिवेटेड ब्रिज निर्माण के कारण उत्पन्न भीषण जाम की समस्या अब प्रशासन के लिए प्राथमिकता बन गई है. लगातार मिल रही शिकायतों और आम लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए शनिवार को एसएसपी प्रभात कुमार खुद सड़क पर उतरे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया.

निरीक्षण के दौरान उन्होंने जाम से प्रभावित सभी प्रमुख मार्गों का गहन अध्ययन किया. अधिकारियों से बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि अव्यवस्थित ट्रैफिक, सड़क किनारे अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और हाईवे पर अनियंत्रित कट जाम की मुख्य वजहें हैं. इस पर एसएसपी ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

उन्होंने साफ कहा कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. सड़क किनारे लगे ठेले-खोमचे, कब्जा जमाए दुकानदारों और अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ अब रोजाना अभियान चलाया जाएगा. निरीक्षण के दौरान ही कई वाहनों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी गई.

ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए धनबाद से गोविंदपुर जाने वाले मार्ग पर हाईवे के एक कट को बंद कर दिया गया है. अब सभी वाहन रंगडीह मोड़ होकर गुजरेंगे. इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए NHAI को बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड और मार्गदर्शन संकेत लगाने का निर्देश दिया गया है.

बलियापुर मोड़ और टुंडी मोड़ को ट्रैफिक के लिहाज से सबसे संवेदनशील प्वाइंट चिन्हित किया गया है. यहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ वॉलंटियर्स की मदद भी ली जाएगी. साथ ही इन स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि जाम की स्थिति बनने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सके.