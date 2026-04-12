नेशनल हाईवे जाम पर सख्ती: सड़क पर उतरे एसएसपी, ट्रैफिक सुधार के लिए बड़े फैसले लागू
धनबाद पुलिस ने नेशनल हाईवे को जाम-फ्री रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं.
Published : April 12, 2026 at 8:33 AM IST
धनबाद: गोविंदपुर क्षेत्र में एलिवेटेड ब्रिज निर्माण के कारण उत्पन्न भीषण जाम की समस्या अब प्रशासन के लिए प्राथमिकता बन गई है. लगातार मिल रही शिकायतों और आम लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए शनिवार को एसएसपी प्रभात कुमार खुद सड़क पर उतरे और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान उन्होंने जाम से प्रभावित सभी प्रमुख मार्गों का गहन अध्ययन किया. अधिकारियों से बातचीत में यह स्पष्ट हुआ कि अव्यवस्थित ट्रैफिक, सड़क किनारे अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और हाईवे पर अनियंत्रित कट जाम की मुख्य वजहें हैं. इस पर एसएसपी ने तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
उन्होंने साफ कहा कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. सड़क किनारे लगे ठेले-खोमचे, कब्जा जमाए दुकानदारों और अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ अब रोजाना अभियान चलाया जाएगा. निरीक्षण के दौरान ही कई वाहनों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी गई.
ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए धनबाद से गोविंदपुर जाने वाले मार्ग पर हाईवे के एक कट को बंद कर दिया गया है. अब सभी वाहन रंगडीह मोड़ होकर गुजरेंगे. इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए NHAI को बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड और मार्गदर्शन संकेत लगाने का निर्देश दिया गया है.
बलियापुर मोड़ और टुंडी मोड़ को ट्रैफिक के लिहाज से सबसे संवेदनशील प्वाइंट चिन्हित किया गया है. यहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ वॉलंटियर्स की मदद भी ली जाएगी. साथ ही इन स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि जाम की स्थिति बनने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सके.
एसएसपी ने दुर्घटना रोकथाम को लेकर भी विशेष निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड और पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि रात में रोशनी और संकेतकों की कमी से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं. निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह, गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत, सीओ धर्मेंद्र दुबे, बीडीओ जहिर आलम सहित NHAI के अधिकारी, पुलिस जवान और वॉलंटियर्स मौजूद रहे.
एसएसपी प्रभात कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा न करें और निर्धारित रूट का ही उपयोग करें. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है. एसएसपी के सीधे हस्तक्षेप और सख्त निर्देशों के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि गोविंदपुर में जाम की समस्या से जल्द राहत मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा.
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