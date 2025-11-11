हाईकोर्ट की सख्ती, बाइपास पर अवैध कब्जे तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश
कुछ स्थानीय लोगों ने बाइपास पर कब्जा कर लिया था. NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अदालत के समक्ष शपथ पत्र में बताया है.
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के सुंदरनगर बाइपास पर अवैध कब्जों को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अदालत के समक्ष शपथपत्र दाखिल कर बताया है कि कुछ स्थानीय सुंदरनगर बाई-पास पर अनाधिकृत कब्जा कर रहे हैं. यह हाईवे एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है इसलिए उस जगह पर पहले से कोई ले-आउट या इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था. स्थानीय निवासियों ने कलवर्ट को रोक दिया है और ब्लॉक कर दिया है. इस कारण बारिश के पानी के प्राकृतिक बहाव में भारी रुकावट आ रही है.
अदालत के समक्ष प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपने शपथपत्र में पांच लोगों के नाम भी बताए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर अवैध रूप से जमीन के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है. इसके अलावा सुंदरनगर बाइपास के 173.900 किमी से 179.600 किमी तक एनएच-21 पर बनी पुलियों को ब्लॉक कर दिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मंडी के डीसी को इस मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही ये सुनिश्चित करने में मदद की जाए कि हाईवे को कोई नुकसान न हो और कानून के प्रावधानों के तहत पुलिस की आवश्यक सहायता लेकर पुलिया का ब्लॉकेज हटाया जाए. अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर भारी रकम खर्च की है। इस हाईवे से यात्रा का समय सामान्य रूप से तीन घंटे से घटकर एक घंटा रह गया है. ऐसे में जिला प्रशासन को ट्रैफिक को सुचारू करने का प्रयास करना चाहिए.
विमल नेगी केस में एसपी की अपील पर 16 दिसंबर को सुनवाई
एक अन्य मामले में एचपी पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत से जुड़े मामले में एसपी शिमला संजीव गांधी की अपील दाखिल करने की अनुमति से जुड़े आवेदन पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. एसपी की ओर से सीबीआई के आवेदन के जवाब का प्रतिउत्तर देने के लिए समय की मांग की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने सीमित मुद्दे पर राज्य सरकार सहित सीबीआई और रिट याचिकाकर्ता किरण नेगी को नोटिस जारी किया था. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था.
खंडपीठ ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर एसपी के खिलाफ जो भी टिप्पणी एकल पीठ ने की है, उससे एसपी शिमला के सेवाकाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. एसपी शिमला ने अदालत में बताया था कि वो मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस आधार पर एकल पीठ ने मामले ये फैसला दिया, वह उससे व्यथित हैं.
