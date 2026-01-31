ETV Bharat / state

महिला सुरक्षा को लेकर सख्ती, आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनाने पर 50 हजार का जुर्माना तय, शी बॉक्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य

बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने महिला सुरक्षा को लेकर सख्ती दिखाई है.इसके लिए शी बॉक्स पोर्टल में पंजीकरण के निर्देश दिए गए हैं.

महिला सुरक्षा को लेकर सख्ती (Etv Bharat)
बलौदाबाजार : महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 को लेकर जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. नियमानुसार अधिनियम की धारा 4 के तहत सभी शासकीय और अशासकीय संस्थाओं में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन और उसे केंद्र सरकार के शी-बॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड करना अनिवार्य है. यदि कोई संस्था इस प्रावधान का पालन नहीं करती है, तो अधिनियम की धारा 26 के अनुसार उस पर 50000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.


कानून का उद्देश्य और दायरा

लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण देना, शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाना है. यह कानून केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी संस्थान, दुकानें, मॉल, फैक्ट्री, उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, एनजीओ और संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कार्यस्थलों पर समान रूप से लागू होता है. अधिनियम के तहत प्रत्येक ऐसे संस्थान, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है. इस समिति में अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ महिला अधिकारी, कम से कम दो कर्मचारी सदस्य और एक बाहरी सदस्य शामिल होना आवश्यक है, ताकि शिकायतों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके.

शी-बॉक्स पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग जरूरी

सरकार ने शी-बॉक्स (sheBox) पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकें. इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक संस्था अपनी आंतरिक शिकायत समिति को इस पोर्टल पर पंजीकृत कराए. इससे न केवल शिकायतों की निगरानी संभव होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि संस्थान कानून का पालन कर रहे हैं .जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल समिति का गठन कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका शी-बॉक्स पोर्टल पर ऑनबोर्ड होना भी उतना ही जरूरी है. ऐसा न करने पर संस्था को कानूनन दोषी माना जाएगा.


महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्रिय पहल

बलौदाबाजार जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग 19 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक व्यापक जनजागरूकता और संपर्क अभियान चलाया गया. इस दौरान जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बाजारों और औद्योगिक संस्थानों में जाकर अधिनियम की जानकारी दी गई. भाटापारा क्षेत्र में विशाल मेगा मार्ट, सुमित बाजार, ट्रेडस, आशीष कलेक्शन सहित कई बड़े प्रतिष्ठानों के संचालकों और कर्मचारियों के साथ बैठकें की गईं. इसके अलावा औद्योगिक संस्थाओं के मालिकों और एसोसिएशन सदस्यों को भी अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया.

बाजारों से पंचायत तक पहुंचा अभियान

महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने केवल बड़े संस्थानों तक ही सीमित न रहते हुए हाट बाजारों, छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों तक भी पहुंच बनाई.बलौदाबाजार के हाट बाजारों और विकासखंड पलारी के शुभम के मार्ट में जाकर व्यापारियों को आंतरिक शिकायत समिति के गठन और उसकी भूमिका के बारे में समझाया गया. जिला पंचायत संसाधन केंद्र में आयोजित बैठक में सरपंचों को भी इस अधिनियम की जानकारी दी गई. पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्यालयों और संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समिति गठन की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया.


डिजिटल माध्यम से जोड़े गए संस्थान

अधिनियम की जानकारी को अधिक से अधिक संस्थानों तक पहुंचाने के लिए विभाग ने डिजिटल माध्यम का भी प्रभावी उपयोग किया। जिले की लगभग 497 निजी संस्थाओं को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया, जहां उन्हें अधिनियम के प्रावधान, समिति गठन की प्रक्रिया और शी-बॉक्स पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की जानकारी दी गई. इस पहल का उद्देश्य यह था कि संस्थानों को किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियात्मक कठिनाई न हो और वे समय रहते कानून का पालन कर सकें.

अब तक कितनी संस्थाओं में बना आईसीसी

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार अब तक जिले में 242 शासकीय कार्यालयों और 248 निजी संस्थाओं में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जा चुका है. यह संख्या दर्शाती है कि जागरूकता अभियानों का सकारात्मक असर पड़ा है, लेकिन अभी भी कई संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने समिति का गठन नहीं किया है या शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है. प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया और सख्त की जाएगी. जिन संस्थानों में नियमों का पालन नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ जुर्माने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है.

नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत के लिए भी व्यवस्था

अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि किसी महिला कर्मचारी की शिकायत स्वयं नियोक्ता या संस्था प्रमुख के विरुद्ध हो, या आंतरिक शिकायत समिति के निर्णय के खिलाफ अपील करनी हो, तो इसके लिए जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) कार्यशील है. यह समिति ऐसे मामलों की स्वतंत्र रूप से सुनवाई करती है और पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी स्थिति में महिला कर्मचारी की शिकायत अनसुनी न रहे और उसे निष्पक्ष मंच उपलब्ध हो.

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग ने साफ कर दिया है कि यह कानून केवल औपचारिकता के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि जुर्माना लगाना अंतिम विकल्प है, प्राथमिक उद्देश्य यह है कि सभी संस्थान स्वयं पहल करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करें.


महिलाओं में बढ़ेगा भरोसा

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आंतरिक शिकायत समितियां प्रभावी ढंग से कार्य करें और महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी हो, तो कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों में कमी आएगी. साथ ही महिलाओं का संस्थानों पर भरोसा बढ़ेगा और वे बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी. बलौदाबाजार जिले में आंतरिक शिकायत समिति को लेकर की जा रही यह सख्ती और जागरूकता पहल एक सकारात्मक कदम है.अब यह संस्थानों पर निर्भर करता है कि वे समय रहते कानून का पालन कर जुर्माने से बचें और एक सुरक्षित, सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निभाएं.

