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फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने में लापरवाही, 60 पंचायत सहायकों की सेवा समाप्त करने के निर्देश

फर्रुखाबाद : जिले में फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने में लापरवाही पर शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई है. मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने 60 पंचायत सहायकों को सेवा से मुक्त करने के निर्देश दिये हैं. सीडीओ ने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

जिला पंचायत राज अधिकारी प्रभारी कपिल कुमार ने बताया कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो लोग कार्य में लापरवाही कर रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी.

सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, शासन के निर्देश के क्रम में फर्रुखाबाद जिला के समस्त किसानों की व विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाए जाने का कार्य अभियान के रूप में चलाया जा रहा है.

भारत सरकार से यह निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समस्त लाभार्थियों को अगली किस्त का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बन जाएगी. जनपद स्तर पर प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए कार्मिकों की ड्यूटी लगाते हुए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का कार्य किया जा रहा है.



