फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने में लापरवाही, 60 पंचायत सहायकों की सेवा समाप्त करने के निर्देश
जिला पंचायत राज अधिकारी प्रभारी कपिल कुमार ने बताया कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 9:08 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 9:27 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले में फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने में लापरवाही पर शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की गई है. मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने 60 पंचायत सहायकों को सेवा से मुक्त करने के निर्देश दिये हैं. सीडीओ ने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.
जिला पंचायत राज अधिकारी प्रभारी कपिल कुमार ने बताया कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो लोग कार्य में लापरवाही कर रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी.
सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, शासन के निर्देश के क्रम में फर्रुखाबाद जिला के समस्त किसानों की व विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाए जाने का कार्य अभियान के रूप में चलाया जा रहा है.
भारत सरकार से यह निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समस्त लाभार्थियों को अगली किस्त का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बन जाएगी. जनपद स्तर पर प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए कार्मिकों की ड्यूटी लगाते हुए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का कार्य किया जा रहा है.
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ द्वारा एक सप्ताह में शून्य प्रगति वाले 60 पंचायत सहायकों को तत्काल सेवा से मुक्त करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए गए हैं.
कृषि विभाग के तीन कार्मिकों की कम प्रगति पर कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है. विकासखंड स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के लिए नामित किए गए नोडल अधिकारियों को भी कम प्रगति के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है.
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में शून्य प्रगति वाले कर्मचारी जिसमें विकास विभाग के दो ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत राज विभाग के तीन ग्राम पंचायत सचिव, राजस्व विभाग के चार लेखपाल, मनरेगा के छह ग्राम रोजगार सेवक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें : महाराजगंज डीएम का एक्शन ; संरक्षण अधिकारी की सेवा समाप्त, मासूम बच्ची की मौत के मामले में हुई कार्रवाई