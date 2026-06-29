IIT BHU में पहली बार इंस्टीट्यूशन डे; दिखी फ्यूचर ड्रोन की ताकत, सेना ने कहा- दुश्मनों को तबाह करने में ड्रोन्स मददगार
वाराणसी में 39 जीटीसी के टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स को IIT के साथ मिलकर आर्मी टेक्निकल एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:13 PM IST
वाराणसी : देश की आर्मी में तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है. पश्चिमी देशों में चल रहे युद्ध को देखते हुए सेना खुद को और मजबूत करने में लगी है. ऐसे में अब इंडियन आर्मी भी तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है. इसके लिए IIT BHU आर्मी की मदद कर रहा है. वाराणसी में 39 जीटीसी के टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स को IIT के साथ मिलकर आर्मी टेक्निकल एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं.
सोमवार को कैंपस में हुए पहली बार IIT BHU के इंस्टीट्यूशन डे उत्थान में इंडियन आर्मी के फ्यूचर ड्रोन पावर देखने को मिला. यहां छोटे ड्रोन से लेकर बड़े ड्रोन्स का एक छोटा डेमोंसट्रेशन भी दिखाया गया. IIT BHU के इस स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित स्वतंत्रता भवन में हुआ. आईआईटी के डायरेक्टर अमित पात्रा के साथ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की शुरुआत की.
सबसे बड़ी बात यह है की पहली बार आईआईटी के सभी रिसर्च तकनीकी प्रोडक्ट और किया जा रहे अन्य कार्यों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं. लगभग 88 स्टॉल्स पर हर विभागों की रिसर्च के साथ तैयार प्रोडक्ट को भी प्रदर्शित किया गया है. ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय 39 जीटीसी का खास स्टॉल बना हुआ है. आईआईटी के अलग-अलग एक्सपर्ट के साथ किसानों ने अपने लाइव सेशन के जरिए अपनी समस्याओं को भी रखा.
नागरिक-सैन्य सहयोग को मजबूती देने के लिए 39 GTC ने अपने उन्नत ड्रोन तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया है. जिसने छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं का विशेष ध्यान आकर्षित किया. इस इंटरैक्टिव सत्र के माध्यम से आधुनिक रक्षा अभियानों में मानवरहित प्रणालियों की भूमिका तथा इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को रेखांकित किया गया.
39 जीटीसी के ट्रेनिंग कंपनी कमांडर मेजर दुर्गेश ने बताया, यह हमारे ट्रेंनिंग सेंटर्स के वह ड्रोन हैं जिनके जरिए हम अपने फ्यूचर सैनिकों को भी तैयार करते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, तकनीकी रूप से खुद को तैयार करना. आज इंसानों की जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए ड्रोन्स का महत्वपूर्ण रूप से काम करना ज्यादा जरूरी है. इसलिए हम अपनी तकनीकी टीम के साथ IIT BHU की हेल्प से ऐसे ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं जो हर सेक्टर में काम आए.
मेजर दुर्गेश ने बताया, हमने कुछ बड़े ड्रोन्स भी लिए हैं, यह ड्रोन्स लॉजिस्टिक और अटैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं. हमारे पास एक ड्रोन ऐसा है जो निगरानी के साथ ही ग्रेनाइट गिराने में भी इस्तेमाल होता है. यह ड्रोन खुद को सुरक्षित रखते हुए दुश्मनों के ऊपर अटैक और उनके सेंटेंस को तबाह करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है.
पहाड़ी क्षेत्रों में हम अपने सामानों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भी एडवांस ड्रोन्स की मदद लेते हैं. यह एडवांस ड्रोन्स भी हम तैयार कर रहे हैं. इन दोनों की जरूरत हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर लगातार होती है, क्योंकि हम अपने जवानों के साथ ही अग्निवीर के जरिए आ रहे नए आर्मी रिक्रूटर्स को भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वह भी हर टेक्निकल दिशा में अपने आप को तैयार रख सकें. IIT BHU के साथ हम मिलकर बेहतर दिशा में काम कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें : बीएचयू के वैज्ञानिकों ने जन्मजात दंत-अभाव के नए जीन का किया खुलासा, रिसर्च में जेनेटिक वैरियंट की हुई पहचान