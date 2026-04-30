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किच्छा में 17 साल की नाबालिग का विवाह रुकवाया गया, बैरंग लौटी बारात, ISD टीम ने की कार्रवाई

रुद्रपुर: बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत किच्छा के एक गांव में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट की टीम ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया. मौके पर पहुंची टीम ने पुलिस सहायता के साथ कार्रवाई करते हुए न केवल शादी रुकवाई, बल्कि परिवार से भविष्य में कानून का पालन करने का शपथ पत्र भी लिया.

किच्छा में बाल विवाह पर बड़ी कार्रवाई: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र स्थित एक गांव में बाल विवाह का मामला सामने आने पर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट (ISD) की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की. संस्था को एक सप्ताह पूर्व सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपनी दो पुत्रियों का विवाह 28 अप्रैल को करने जा रहा है, जिनमें से एक बालिग है जबकि दूसरी नाबालिग होने की आशंका जताई गई थी.

17 वर्षीय नाबालिग की शादी रोकी गई: सूचना मिलने के बाद संस्था ने मामले की गहराई से जांच शुरू की. टीम ने बालिका के परिवार से आयु संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन परिवार लगातार टालमटोल करता रहा. स्थानीय विद्यालय से भी संपर्क किया गया, जहां से स्पष्ट किया गया कि अभिलेख खंड शिक्षा अधिकारी की अनुमति या परिजनों की उपस्थिति में ही दिए जा सकते हैं. इस बीच ग्रामीणों से बातचीत में भी यह सामने आया कि एक बालिका नाबालिग है.

18 साल पूरे होने के बाद कर सकते हैं विवाह: काफी प्रयासों के बाद संस्था को शादी का कार्ड प्राप्त हुआ, जिससे यह पुष्टि हुई कि दोनों बेटियों का विवाह एक ही दिन होना तय है. इसके बाद डॉ. अमित कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची और परिवार को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से जानकारी दी. बालिका की माता से वचन पत्र पर हस्ताक्षर भी लिए गए कि विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा.