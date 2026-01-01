ETV Bharat / state

नए साल में SMS में शुरू होगा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, बाल और त्वचा रोगियों को मिलेगी राहत

इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: लम्बे समय से स्किन रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए नया साल राहत लेकर आया है. सवाई मानसिंह अस्पताल में तैयार हो चुके इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी को जनवरी माह में शुरू कर दिया जाएगा. यहां प्राइवेट के मुकाबले कॉस्मेटिक सर्जरी बेहद सस्ते दामों में की जाएगी. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी को जनवरी के तीसरे सप्ताह तक शुरू कर दिया जाएगा. इस इंस्टीट्यूट में लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसिजर से जुड़ी सभी आधुनिक मशीनों की सुविधा मरीजों को मिलेगी. यह देश का पहला लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसिजर है. जबकि दुनिया का दूसरा सेंटर, इससे पहले लंदन में है. इस सेंटर पर स्किन से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज आसानी से मिल सकेगा. हालांकि कॉस्मेटिक प्रोसिजर के लिए एक निश्चित पैसा लोगों से लिया जाएगा. पढ़ें: दुनिया का दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बन रहा एसएमएस अस्पताल में, सिर से झड़ने वाले बाल वापस उग सकेंगे