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IIT BHU मनाएगा Institute Day: 29 जून को 100 से ज्यादा स्टॉल्स पर दिखेगी 'मेक इन इंडिया' और इनोवेशन की ताकत

IIT BHU मनाएगा Institute Day: 29 जून को 100 से ज्यादा स्टॉल्स पर दिखेगी 'मेक इन इंडिया' और इनोवेशन की ताकत ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: IIT BHU में पहली बार 29 जून को Institute Day–2026 ‘उत्थान’ का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार, उद्यमिता, अनुसंधान और सामाजिक योगदान समेत सस्थान की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा. इस आयोजन में IIT की तरक्की, यहां रिसर्च करके बनाए गए नए प्रोडक्ट्स, देश को मजबूत, सुरक्षित बनाने के लिए DRDO, ISRO और दूसरी सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर जो काम हो रहे हैं, उन सबकी जानकारी सामने रखी जाएगी. IIT BHU मनाएगा Institute Day (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में 29 जून को सुबह 09:00 बजे से Institute Day–2026 ‘उत्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशिष्ट अतिथि, पूर्व छात्र, संकाय सदस्य, विद्यार्थी, शोधार्थी, नवाचारकर्ता, उद्योग प्रतिनिधि और संस्थान के विभिन्न हितधारक शामिल होंगे. वहीं, इस दौरान 90 अलग-अलग स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, जिनमें पेटेंट रिसर्च और डेवलप किए गए प्रोडक्ट्स को रखा जाएगा, जिन्हें लोग देख सकेंगे और उनके बारे में जानकारी भी ले सकेंगे. इंस्टिट्यूट डे कार्यक्रम के दौरान Distinguished Alumnus/Alumnae Awards–2025 समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें IIT BHU के 12 पूर्व छात्रों को उनके पेशेवर, शैक्षणिक, औद्योगिक, उद्यमिता, अनुसंधान एवं सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा. साथ ही साल 2025–26 में 88 पेटेंट प्राप्त करने वाले 69 संकाय सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा. इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी शोकेस