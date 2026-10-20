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मैनिफेस्टो जारी करने के बजाय अपने पांच साल का लेखा-जोखा जारी करे सपा : राकेश त्रिपाठी

लखनऊ: समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आगामी 26 नवम्बर को अपना मैनिफेस्टो जारी करने की घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. राकेश त्रिपाठी ने निशाना साधा है.

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अपना मैनिफेस्टो जारी करने के बजाय अखिलेश यादव को अपनी सरकार के पांच साल का लेखा-जोखा जारी करना चाहिए.

दरअसल, सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ताइस का संकल्प : पीडीए का प्रणपत्र. संविधान दिवस 26 नवंबर के लोकतांत्रिक पावन अवसर पर हम जारी करेंगे जन-मन का मैनिफेस्टो.

अखिलेश यादव का पोस्ट सोशल मीडिया में आने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉ. राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी 26 नवम्बर को अपना मैनिफेस्टो जारी करने की बात कर रही है बेहतर है कि सपा अपने पांच साल का लेखा-जोखा जारी करे, हिसाब-किताब जारी करे, क्योंकि 2017 में जब उनको अपने कार्यकाल का हिसाब देना था, तब तो पिता-पुत्र की जंग हो रही थी. चाचा-भतीजे की जंग हो रही थी, जवानी कुर्बान गैंग के नारे लग रहे थे. तब तो उन्होंने अपना हिसाब दिया नहीं. बेहतर है कि अब 2027 के चुनावों से पहले वो अपना हिसाब-किताब जारी करें कि पांच वर्ष के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी ने क्या काम किए.

श्वेत-पत्र जारी करें तो बेहतर होगा

डॉ. राकेश त्रिपाठी ने कहा कि क्या उन्हें यह याद दिलाना होगा कि कैसे उनके कार्यकाल में तंगी होती थी, कैसे उनके कार्यकाल में महिलाओं के साथ अत्याचार होता था. दलितों पर कैसे हमले हुआ करते थे, याद दिलाएं कि समाजवादी पार्टी कैसे सैफई में सरकारी धन की बंदरबांट किया करती थी. भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ करता था, आजम खान का रसूख कैसा होता था. मैनिफेस्टो जारी करने के बजाय इस पर एक श्वेतपत्र जारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा.