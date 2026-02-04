खनन लीज के लिए बोली बढ़ाने की जगह बन गए पार्टनर, शिकायत पर सरकार ने शुरू की जांच
इस मामले में खनन विभाग में भी बजरी लीज ऑक्शन में सरकार को करोड़ों के नुकसान पहुंचाने की शिकायत हुई है.
Published : February 4, 2026 at 9:45 AM IST
कोटाः बारां जिले में परवन नदी से बजरी खनन की लीज के लिए बोली बढ़ाने की जगह पार्टनर बनने का मामला सामने आया है. इस मामले में खनन विभाग में भी बजरी लीज ऑक्शन में सरकार को करोड़ों के नुकसान पहुंचाने की शिकायत हुई है. मामले में चीफ व प्रिंसिपल सेकेट्री से शिकायत के बाद जांच शुरू हो गई है.
पूरे मामले में जांच खनन विभाग के कोटा अतिरिक्त निदेशक (कार्यवाहक) अविनाश कुलदीप कर रहे हैं. इस पूरे मामले में खान विभाग के संयुक्त शासन सचिव अरविंद सारस्वत ने जांच करने के निर्देश अतिरिक्त निदेशक कोटा को दिए थे. अविनाश कुलदीप का कहना है कि बारां जिले में बजरी खनन की लीज से जुड़ा मामला था. इस मामले में अभी लीज पट्टा आवंटित नहीं हुई है.
शिकायत के साथ दस्तावेज भेजेः अविनाश कुलदीप का कहना है कि बारां जिले के अटरू तहसील में चौथ्या मायथा गांव में 35 से 40 हेक्टेयर एरिया में बजरी निकालने के मामले में साल 2024 में टेंडर जारी हुए थे. इसमें ऑनलाइन ऑक्शन ही हुआ था और बोली भी ऑनलाइन ही लगाई गई थी. परिवादी ने इस मामले में पार्टनरशिप के लिए तैयार किए गए दस्तावेज भी शिकायत के साथ भेज दिए हैं. मामले में शिकायतकर्ता राजेंद्र कुमारे शर्मा भी बोली लगाने वालों में शामिल थे. उनके बयान लिए गए हैं, अन्य लोगों के भी बयान इसमें लिए जाएंगे और इसके बाद सरकार को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी.
शिकायतकर्ता बूंदी निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में सात व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. बोली लगाने के लिए, लेकिन केवल चार ही व्यक्तियों ने बिड लगाई है. शेष तीन ने बिड नहीं लगाई थी और इन्हीं चार व्यक्तियों ने अन्य को मिलाकर बाद में पार्टनरशिप कर ली है. वे स्वयं भी इसमें शामिल रहे हैं. उनका कहना है कि अन्य बोलीदाता ने उनसे बात की, इसमें कहा कि बोली बढ़ाने से सरकार को ही फायदा होगा. इसकी जगह हम पूल बनाकर काम कर सकते हैं. इन्होंने मुझे भी पूल बना उसमें शामिल कर लिया, इसके बाद हमने बोली नहीं लगाई. बाद में पार्टनरशिप के दस्तावेज बना लिए थे. इस पूरे मामले में राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है. यह लीज पट्टा 1.18 करोड़ में जारी किया जा रहा है, जबकि यहां से काफी ज्यादा बजरी खनन होता है. यह राशि तीन से चार गुना लीज पर पट्टा जारी होता. शिकायतकर्ता का कहना है कि इसमें आगे सरकार को रेवन्यू लॉस होगा, उस दौरान उस पर भी कार्रवाई होगी. यही वजह है कि उसने मुख्य सचिव और खनन विभाग के प्रमुख शासन सचिव को शिकायत दी है.