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5 मिनट में लोन का लालच देकर डेटा चोरी और ब्लैकमेलिंग का बढ़ा खतरा, साइबर ठगी का शिकार होने से ऐसे बचें

जयपुर: सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए 5 मिनट में लोन का लालच देकर साइबर ठग डेटा चोरी और ब्लैकमेलिंग करते हैं. ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एसएमएस और मोबाइल ऐप्स के जरिए Instant Loan और तथाकथित Chinese Loan App फ्रॉड से सतर्क रहें.

संवेदनशील परमिशन मांगने वालों से रहें सर्तक: एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के मुताबिक साइबर अपराधी कम समय में बिना केवाईसी और बिना दस्तावेज के तुरंत लोन देने का झांसा देकर लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराकर आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं. पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर ठग सोशल मीडिया विज्ञापनों, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को कम ब्याज, बिना डॉक्यूमेंट और 5 मिनट में अकाउंट में पैसा जैसे आकर्षक ऑफर देकर फंसाते हैं. जैसे ही व्यक्ति ऐसे ऐप डाउनलोड करता है, ऐप उससे कॉन्टेक्ट लिस्ट, एसएमएस, गैलरी, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी कई संवेदनशील परमिशन मांगता है.

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एप हटाने के बाद भी डेटा ठगों के पास: अनजाने में अनुमति देने के बाद व्यक्ति के मोबाइल का पूरा डेटा अपराधियों के सर्वर तक पहुंच सकता है. यहां तक कि ऐप हटाने के बाद भी उसका डेटा उनके पास सुरक्षित रहता है. ऐसे ऐप्स आमतौर पर सिबिल स्कोर या बैंकिंग प्रक्रिया की जांच नहीं करते. वे केवल यह देखते हैं कि मोबाइल में कितने संपर्क नंबर और कितनी निजी जानकारी मौजूद है, ताकि बाद में व्यक्ति पर दबाव बनाया जा सके.