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5 मिनट में लोन का लालच देकर डेटा चोरी और ब्लैकमेलिंग का बढ़ा खतरा, साइबर ठगी का शिकार होने से ऐसे बचें

साइबर ठग बिना डॉक्यूमेंट और 5 मिनट में अकाउंट में पैसा जैसे आकर्षक ऑफर देकर लोगों का अपने जाल में फंसाते हैं.

Cyber ​​Fraud via Instant Loan Apps
इंस्टेंट लोन ऐप से साइबर फ्रॉड (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 8:51 PM IST

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जयपुर: सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए 5 मिनट में लोन का लालच देकर साइबर ठग डेटा चोरी और ब्लैकमेलिंग करते हैं. ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एसएमएस और मोबाइल ऐप्स के जरिए Instant Loan और तथाकथित Chinese Loan App फ्रॉड से सतर्क रहें.

संवेदनशील परमिशन मांगने वालों से रहें सर्तक: एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह के मुताबिक साइबर अपराधी कम समय में बिना केवाईसी और बिना दस्तावेज के तुरंत लोन देने का झांसा देकर लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराकर आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं. पुलिस की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर ठग सोशल मीडिया विज्ञापनों, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को कम ब्याज, बिना डॉक्यूमेंट और 5 मिनट में अकाउंट में पैसा जैसे आकर्षक ऑफर देकर फंसाते हैं. जैसे ही व्यक्ति ऐसे ऐप डाउनलोड करता है, ऐप उससे कॉन्टेक्ट लिस्ट, एसएमएस, गैलरी, माइक्रोफोन और लोकेशन जैसी कई संवेदनशील परमिशन मांगता है.

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एप हटाने के बाद भी डेटा ठगों के पास: अनजाने में अनुमति देने के बाद व्यक्ति के मोबाइल का पूरा डेटा अपराधियों के सर्वर तक पहुंच सकता है. यहां तक कि ऐप हटाने के बाद भी उसका डेटा उनके पास सुरक्षित रहता है. ऐसे ऐप्स आमतौर पर सिबिल स्कोर या बैंकिंग प्रक्रिया की जांच नहीं करते. वे केवल यह देखते हैं कि मोबाइल में कितने संपर्क नंबर और कितनी निजी जानकारी मौजूद है, ताकि बाद में व्यक्ति पर दबाव बनाया जा सके.

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निजी तस्वीरों से छेड़छाड़, बदनाम करने की धमकी: शुरुआत में 3000 से 5000 रुपए तक की छोटी राशि देकर कुछ ही दिनों में मोटा ब्याज जोड़कर 8000 रुपए या उससे अधिक वसूला जाता है. भुगतान न करने पर अपराधी पीड़ित की निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें अश्लील रूप में बदलकर परिवार और दोस्तों को भेजने की धमकी देते हैं. कई मामलों में रिश्तेदारों और ऑफिस के लोगों को कॉल कर बदनाम करने का भी प्रयास किया जाता है, जिससे पीड़ित मानसिक तनाव में आ सकता है.

सुरक्षित रहने के तरीके:

  • RBI की जांच: केवल उन्हीं ऐप्स से लोन लें जो RBI द्वारा रजिस्टर्ड NBFC या बैंकों से अधिकृत हों.
  • परमिशन पर नजरः यदि कोई लोन ऐप आपकी फोटोज या कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगता है, तो समझ लें कि वह फर्जी है. लोन के लिए इन जानकारियों की आवश्यकता नहीं होती.
  • रिव्यूज की जांचः ऐप डाउनलोड करने से पहले 'क्रि​टीकल रिव्यूज' जरूर पढ़ें. रेटिंग्स पर भरोसा न करें, वे अक्सर खरीदी या फेक होती हैं.
  • एडवांस पेमेंट से बचें: कोई भी असली बैंक लोन अप्रूवल से पहले 'प्रोसेसिंग फीस' के नाम पर पैसे नहीं मांगता. यदि आप या आपका कोई परिचित ऐसी किसी ठगी का शिकार होता है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, साइबर हेल्पडेस्क 9256001930/9257510100, ऑनलाइन पोर्टल www.cybercrime.gov.in और अपने पास के पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में सूचना दें.

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