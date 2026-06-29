गोरखपुर में सरकारी कार्यालयों, न्यायालय में शुरू हुई अग्निशमन यंत्र स्थापना और ट्रेनिंग
जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर जिले के उन सभी कार्यालय, न्यायालयों को अग्नि सुरक्षायंत्र से लैस किया जा रहा है, जहां इसका अभाव था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 2:31 PM IST
गोरखपुर: सरकारी और निजी कार्यालयों के अलावा विभिन्न प्रकार की बिल्डिंगों में घट रही आग की घटना को ध्यान में रखते हुए, गोरखपुर जिला प्रशासन ने एक प्रभावी कदम उठाया है.
जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर जिले के उन सभी कार्यालय और न्यायालयों को अग्नि सुरक्षा यंत्र से लैस किया जा रहा है, जहां पर इसका अभाव था.
यही नहीं एक प्रशिक्षित कर्मचारी इन कार्यायलयों के कर्मचारियों को बाकायदा इसका प्रशिक्षण भी दे रहा है. इससे आगजनी की किसी घटना को तत्काल रूप से रोका जा सके.
जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जय प्रकाश जो आपदा के भी प्रभारी हैं, उन्होंने इसके लिए अभियान छेड़ दिया है.
उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्यालय में इसकी अनुपलब्धता पाए जाने पर कार्यालय का मुखिया ही इसके लिए जवाब देह होगा.
इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन गौतम गुप्ता ने बताया कि अग्निकांड की घटनाओं के रोकने हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, कार्यालय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा सभी कार्यालय अध्यक्ष को पत्र निर्गत कर अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
इसके क्रम में कलेक्ट्रेट के सभी न्यायालय और कार्यालयो में अग्निशमन यंत्र स्थापना का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. साथ ही उक्त कार्यालय से संबद्ध कार्मिकों को यंत्र संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. इससे कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में अभिलेखों और उपस्थित जनसमुदाय की सुरक्षा संबंधी कार्यवाही की जा सके.
उन्होंने कहा की शादी इसको लेकर सक्रियता और गंभीरता भी अपनानी है क्योंकि घटनाएं लगातार घट रही हैं. इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है. सप्ताह भर के भीतर इस कार्य को कार्यालय प्रभारी को कार्य को पूर्ण करना होगा. इसकी निगरानी और परीक्षण भी होगी. इसमें कोई चूक क्षमा नहीं की जाएगी.