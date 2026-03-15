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Jeen Mata Temple: 5 साल में बना मंदिर का शिखर, स्वर्ण कलश और चांदी की धर्म ध्वजा चढ़ाई, जानिए

शिखर पर सवा क्विंटल तांबे का कलश स्थापित किया, जिसमें सवा किलो सोने से वर्क किया. साढ़े 3 किलो चांदी की धर्मध्वजा स्थापित की.

Devotees with silver flags
चांदी की ध्वजा के साथ श्रद्धालु (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 2:39 PM IST

4 Min Read
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सीकर: जिले की प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीणधाम में बने नए शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना की गई. पुजारी परिवार एवं साधु-संतों के सानिध्य में मंदिर के नए शिखर पर स्वर्ण कलश और चांदी की धर्मध्वजा स्थापित की गई. मंदिर के पुराने शिखर को यथावत रखा गया है. इस 81 फीट के भव्य शिखर निर्माण कार्य को पूरा होने में लगभग पांच साल लगे हैं.

व्यवस्थापक पुजारी भवानी शंकर ने बताया कि कलश स्थापना से पहले श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर से जीणमाता मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई. इसमें महिलाओं ने मां जीण के मंगल गीत गाए. पुजारी परिवार ने बताया कि शिखर का नया निर्माण एवं स्वर्ण कलश से अब मंदिर दूर से ही दिखाई देगा. इसकी भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी. शिखर के शीर्ष पर करीब सवा क्विंटल तांबे का कलश स्थापित किया गया. इसकी ऊंचाई लगभग सवा 11 फीट है. इस कलश को करीब सवा किलो सोने से वर्क किया गया है. साथ ही शिखर पर साढ़े 3 किलो चांदी की धर्मध्वजा भी स्थापित की गई, जो धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक बनकर लहराएगी. मंदिर के शिखर पर गरुड़जी महाराज, गो-माता, नंदी तथा शेर की सवारी सहित कई मूर्तियां भी स्थापित की गई है.

स्वर्ण कलश और चांदी की धर्म ध्वजा चढ़ाई (वीडियो ईटीवी भारत सीकर)

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डेढ़ लाख ईंटों का उपयोग : पुजारी भवानी शंकर ने बताया कि पहले गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 31 फीट थी. इसे अब बढ़ाकर 81 फीट कर दिया. विधि विधान और पूजा के बाद 11 फीट लंबे स्वर्ण कलश की स्थापना की है. देश के प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर शिवकुमार जैन के निर्देशन में जीण माता मंदिर का शिखर बनकर तैयार हुआ है. इस शिखर में करीब 111 टन सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ. शिखर के निर्माण में करीब डेढ़ लाख ईंटों का भी उपयोग हुआ.

प्राचीन विधि एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी का अनूठा प्रयोग: मंदिर के मुख्य गर्भगृह स्थित पुराने शिखर को यथावत रखते हुए भरतपुर व आगरा के करीब 20 कारीगरों ने पांच साल की मेहनत के बाद प्राचीन नक्काशी, स्थापत्य कला, मेहराब कला और चित्रकला उभार का विशेष ध्यान रखते हुए 21 खंभों पर खड़े हुए शिखर में बारादरी (12 द्वारी) बनाई है. सभी द्वारों पर झरोखों का और छज्जों का निर्माण किया गया है. शिखर के चारों दिशाओं में चार गणेश स्थापना के स्थान बनाए गए हैं. आर्ट डायरेक्टर शिवकुमार जैन का दावा है कि यह देश का पहला ऐसा शिखर है, जिसमें इस तरीके का प्राचीन विधि व आधुनिक टेक्नोलॉजी का अनूठा प्रयोग किया गया है. इस भव्य शिखर में गरुड़जी, नंदी, शेर आदि प्रकृति व देव पूजा का विशेष विधान किया गया है.

While installing the Kalash
कलश स्थापित करते हुए (ETV Bharat Sikar)

पढ़ें:स्पेशल स्टोरी: सीकर के इस मंदिर में जलती है औरंगजेब की जलाई अखंड ज्योत

जीण माता शक्तिपीठ का इतिहास: जीण माता का मंदिर सैकड़ों साल पुराना है. बताया जाता है कि इस मंदिर के चमत्कारों के आगे औरंगजेब और उसकी सेना भी नतमस्तक हो गई थी. इस कारण औरंगजेब ने जीण माता को चांदी का छत्र और दिव्यजोत के लिए दिल्ली दरबार से तेल देने की घोषणा की थी. औरंगजेब का दिया चांदी का छत्र आज भी माता की दिव्य प्रतिमा पर लगा है. इस देवी के चमत्कारों के पर्चे आज भी देखने को मिलते हैं.

इसलिए आया औरंगजेब: लोक मान्यताओं के अनुसार मंदिर तोड़ो नीति के तहत औरंगजेब और उसकी सेना हर्ष पर्वत स्थित मंदिर को तोड़ते हुए जीण माता को मंदिर को तोड़ने पहुंची. सेना ने मंदिर पर हमला किया तो पुजारियों ने माता से अरदास की. इसके बाद जीण माता ने अपनी सेना भंवरा मक्खियां को औरंगजेब और इसकी सेना पर हमला करने का आदेश दे दिया. इसके बाद माता की सेना ने औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया. बिना मंदिर को तोड़े ही औरंगजेब जीण माता मंदिर से चला गया और उसने माता को दिल्ली दरबार से दिव्यजोत के लिए तेल भेजने की परंपरा शुरू की.

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CONSTRUCTION OF 81 FOOT PINNACLE
प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीणमाता धाम
KALASH YATRA TO JEEN MATA TEMPLE
जीणमाता मंदिर में कलश स्थापना
FAMOUS SHAKTIPEETH JEENMATA DHAM

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