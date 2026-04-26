इटावा में 1 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार; Instagram–Telegram से फैलाया जाल
एएसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने बताया कि जानकारी मिली थी कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पर ‘बिग डैडी’ ऐप का प्रचार कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 8:08 AM IST
इटावा: ‘बिग डैडी’ ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने Instagram और Telegram के माध्यम से लोगों को निवेश का लालच देकर ठगने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अब तक करीब 01 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है.
एएसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने बताया कि शिकायतों के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पर ‘बिग डैडी’ ऐप का प्रचार कर रहे हैं. ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर लोगों से निवेश करवा रहे हैं. आरोपी ने पीड़ितों को यह भरोसा दिलाया था कि उसने खुद इस ऐप से लाखों रुपए कमाए हैं. जो भी निवेश करेगा वह आसानी से कमाई कर सकता है.
एएसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने बताया कि मामले की जांच के दौरान मुख्य आरोपी शिवा कुशवाहा का नाम सामने आया. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 13 मार्च 2026 को आरोपी समेत 9 अन्य लोगों के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश और एएसपी ग्रामीण और सीओ सिटी के मार्गदर्शन में साइबर क्राइम टीम ने 23 अप्रैल 2026 को कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस मॉडर्न स्कूल के सामने से गिरफ्तार किया.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह टेलीग्राम के जरिए ‘बिग डैडी’ ऐप से एजेंट के रूप में जुड़ा है. वह लोगों से निवेश करवाता था और उनके पैसे डूबने पर उसे कमीशन मिलता था. आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले 4 वर्ष से इस काम में लगा था. अब तक उसने लगभग एक करोड़ रुपए कमाए हैं.
गिरफ्तार आरोपी शिवा के पास से एक iPhone 14 बरामद हुआ है. इसका उपयोग वह साइबर ठगी के लिए करता था. आरोपी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जालिम अड्डा इलाके का निवासी है.
साइबर क्राइम थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.
यह भी पढ़ें: बुलंदशहर के खुर्जा में 'बर्थडे' पार्टी में खूनी खेल; विवाद के बाद फायरिंग में तीन युवकों की मौत