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इटावा में 1 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार; Instagram–Telegram से फैलाया जाल

इटावा में 1 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: ‘बिग डैडी’ ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने Instagram और Telegram के माध्यम से लोगों को निवेश का लालच देकर ठगने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अब तक करीब 01 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है.

एएसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने बताया कि शिकायतों के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पर ‘बिग डैडी’ ऐप का प्रचार कर रहे हैं. ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर लोगों से निवेश करवा रहे हैं. आरोपी ने पीड़ितों को यह भरोसा दिलाया था कि उसने खुद इस ऐप से लाखों रुपए कमाए हैं. जो भी निवेश करेगा वह आसानी से कमाई कर सकता है.

एएसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने बताया कि मामले की जांच के दौरान मुख्य आरोपी शिवा कुशवाहा का नाम सामने आया. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 13 मार्च 2026 को आरोपी समेत 9 अन्य लोगों के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश और एएसपी ग्रामीण और सीओ सिटी के मार्गदर्शन में साइबर क्राइम टीम ने 23 अप्रैल 2026 को कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुलिस मॉडर्न स्कूल के सामने से गिरफ्तार किया.