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पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े 4 युवक सहारनपुर से गिरफ्तार; सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

STF अधिकारी अमिताभ यश ने बताया कि इन चारों की पहचान पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट से है.

पाकिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 4 युवक सहारनपुर से गिरफ्तार.
पाकिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 4 युवक सहारनपुर से गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 10:07 AM IST

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सहारनपुर: UP STF और पुलिस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर के नेटवर्क से जुड़े 4 युवकों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए चारों युवक पिछले 6 महीने से पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे. अब इनका दायरा यूपी सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तक बढ़ने लगा था.

पकड़े गए आरोपियों में सरसावा थाना क्षेत्र के ढिक्का कलां गांव निवासी महकाब और शाहरूख शामिल हैं. दोनों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है. गांव के लोगों के मुताबिक, दोनों मजदूरी करके परिवार चलाते थे.

वह लोग अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाते रहते थे. महकाब हरियाणा और पंजाब में वेल्डिंग का काम करता था. लगातार बाहर रहने के कारण उसे कई शहरों और रास्तों की अच्छी जानकारी हो गई थी.

वहीं, शाहरूख भी उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में वेल्डिंग का काम करता था. इसी मामले में हरिद्वार के ढनढेरा गांव निवासी मुशर्रफ को भी गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि वह मसूरी के पास वेल्डिंग का काम करता था.

चौथा आरोपी मुजफ्फरनगर के शाहपुर रामराज क्षेत्र का रहने वाला गगनदीप उर्फ गुरी है. वह पेशे से ट्रक ड्राइवर है. ट्रक चलाने के कारण उसका कई राज्यों में लगातार आना-जाना रहता था. जांच एजेंसियों को शक है कि इसी नेटवर्क और आवाजाही का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था.

सोशल मीडिया से बना संपर्क: STF अधिकारी अमिताभ यश ने बताया कि इन चारों की पहचान पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट से Instagram और WhatsApp के जरिए हुई थी. शुरुआती बातचीत धीरे-धीरे गहरे संपर्क में बदल गई.

सोशल मीडिया के जरिए इन युवकों को प्रभावित किया गया और फिर उनसे अलग-अलग राज्यों में गतिविधियां संचालित कराई जाने लगीं. फिलहाल, पुलिस और खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है. किन-किन लोगों से इनके संपर्क थे.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कई स्तरों पर जांच की जा रही है. चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके संपर्कों, फंडिंग और गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके.

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल 4 लोगों तक सीमित नहीं हो सकता. ऐसे में आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है.

गांव वाले हैरान: सबसे ज्यादा हैरानी गांव के लोगों को इस बात की है कि जिन युवकों को वह रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं. ढिक्का कलां गांव के ग्रामीणों का कहना है कि महकाब और शाहरूख का व्यवहार सामान्य था.

दोनों गांव में किसी से ज्यादा मेलजोल भी नहीं रखते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं. महकाब और शाहरूख के परिवार के लोग मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं. गांव के लोग भी पूरे घटनाक्रम को लेकर सकते में हैं.

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