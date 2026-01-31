ETV Bharat / state

Instagram दोस्तों ने किशोरी का गला घोंटा; लाश रेलवे ट्रैक पर बिछाई, CCTV से खुला राज

लखनऊ: Instagram पर दोस्ती करने वाली किशोरी को अपनी जान गंवानी पड़ी. राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग को उसके Instagram दोस्तों ने ही मौत के घाट उतार दिया. पहले दोस्तों ने बुलाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए शव रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया, जिससे उसका सिर कट गया. फिल्मी स्टाइल में हुए हत्याकांड से पुलिस भी हैरान रह गई.

एसएचओ पारा थाना राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अंशु गौतम, आशिक यादव, रिशू और वैभव सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अब तक की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि नाबालिग के इंस्टाग्राम फ्रेंड आशु गौतम ने 13 तारीख को शाम 7:20 बजे उसे मिलने के लिए बुलाया था.

पीड़िता घर से उसी से मिलने के लिए निकली थी. अंशु टाटा सफारी गाड़ी से उसको लेने के लिए आया था. इस दौरान अंशु के साथ उसके दोस्त भी गाड़ी में पहले से ही बैठे थे. दोस्तों में आशिक यादव भी शामिल था. वह किशोरी का Instagram फ्रेंड था. दोनों के बीच में बातचीत होती थी.

लव ट्रायंगल में हुई हत्या: नाबालिग के गाड़ी में बैठने के बाद अंशु और आशिक यादव ने उससे सवाल-जवाब करने शुरू किए. लव ट्रायंगल के इस खेल ने मासूम की जान ले ली. घटना को अंजाम देने के लिए तीन अन्य साथियों का भी सहयोग लिया गया.