Instagram दोस्तों ने किशोरी का गला घोंटा; लाश रेलवे ट्रैक पर बिछाई, CCTV से खुला राज
एसएचओ पारा थाना राजेश कुमार का कहना है कि परिजनों की ओर से 15 जनवरी 2026 को शिकायत की गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 2:01 PM IST
लखनऊ: Instagram पर दोस्ती करने वाली किशोरी को अपनी जान गंवानी पड़ी. राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में 16 साल की नाबालिग को उसके Instagram दोस्तों ने ही मौत के घाट उतार दिया. पहले दोस्तों ने बुलाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए शव रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया, जिससे उसका सिर कट गया. फिल्मी स्टाइल में हुए हत्याकांड से पुलिस भी हैरान रह गई.
एसएचओ पारा थाना राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी अंशु गौतम, आशिक यादव, रिशू और वैभव सिंह को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अब तक की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि नाबालिग के इंस्टाग्राम फ्रेंड आशु गौतम ने 13 तारीख को शाम 7:20 बजे उसे मिलने के लिए बुलाया था.
पीड़िता घर से उसी से मिलने के लिए निकली थी. अंशु टाटा सफारी गाड़ी से उसको लेने के लिए आया था. इस दौरान अंशु के साथ उसके दोस्त भी गाड़ी में पहले से ही बैठे थे. दोस्तों में आशिक यादव भी शामिल था. वह किशोरी का Instagram फ्रेंड था. दोनों के बीच में बातचीत होती थी.
लव ट्रायंगल में हुई हत्या: नाबालिग के गाड़ी में बैठने के बाद अंशु और आशिक यादव ने उससे सवाल-जवाब करने शुरू किए. लव ट्रायंगल के इस खेल ने मासूम की जान ले ली. घटना को अंजाम देने के लिए तीन अन्य साथियों का भी सहयोग लिया गया.
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी काफी देर तक नाबालिग की लाश लेकर शहर में घूमते रहे. इसके बाद सरोजिनी नगर के रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश को लिटा दिया, जिससे नाबालिग का सिर कट गया. यह घटना 13 जनवरी 2026 को अंजाम दिया गया था.
लावारिश में हुआ अंतिम संस्कार: एसएचओ पारा थाना राजेश कुमार का कहना है कि परिजनों ने 15 जनवरी को शिकायत की थी. रात में ही उनकी शिकायत पर FIR दर्ज की गई. इससे पहले 13 तारीख को सरोजिनी नगर पुलिस को मृतका की लावारिस लाश मिली थी, जिसे पोस्टमार्टम कराकर नियमों के तहत तीन दिन बाद पुलिस द्वारा क्रिमिनेशन कर दिया गया.
जब 15 तारीख को दर्ज की गई FIR की पड़ताल की गई तो पता चला कि सरोजिनी नगर में मिली लावारिस लाश 16 वर्षीय नाबालिग की है. इसके बाद पुलिस ने सीडीआर और सीसीटीवी कैमरे की मदद से घटना को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. घटना के संदर्भ में पुलिस ने पर्याप्त एविडेंस जुटाएं हैं. डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है.
यह भी पढ़ें: किस मुद्दे पर शंकराचार्य और देवबंदी उलेमा एक साथ? राजनैतिक गलियारों में बढ़ी हलचल