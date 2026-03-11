ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम एड के चक्कर में बुरा फंसा युवक, कनाडा की जगह पहुंचा कजाकिस्तान, बंधक बनाकर मारपीट का वीडियो भेजा, परिवार से वसूले 10 लाख

इंस्टाग्राम एड में फंसा युवक कनाडा की बजाय कजाकिस्तान पहुंच गया. वहां उसे बंधक बनाकर पीटा गया.

Published : March 11, 2026 at 12:25 PM IST

करनाल: करनाल के गांव सदरपुर से विदेश भेजने के नाम पर ठगी और बंधक बना कर मारपीट करने का मामला सामने आया है. इस गांव के एक युवक को कनाडा भेजने का सपना दिखाकर एजेंटों ने उसे कजाकिस्तान भेज दिया, जहां उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया. इतना ही नहीं, परिवार को मारपीट का वीडियो दिखाकर 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. बेटे की जान बचाने के लिए परिवार ने कर्ज लेकर 10 लाख रुपये भी दे दिए, लेकिन युवक अब भी कजाकिस्तान के अल्माटी शहर में फंसा हुआ है.

इंस्टाग्राम के विज्ञापन से शुरू हुई कहानी: गांव सदरपुर निवासी बलकार सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा निखिल रावल कनाडा घूमने जाना चाहता था.इसी दौरान उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर विदेश भेजने का एक विज्ञापन देखा. विज्ञापन में जालंधर जिले के गांव मियानी स्थित राय इमिग्रेशन का पता और मोबाइल नंबर दिया गया था.जब परिवार ने दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो उनकी बात मनप्रीत नाम के व्यक्ति से हुई.मनप्रीत ने आगे जशन नाम के युवक से मुलाकात करवाई, जिसने निखिल को कनाडा भेजने के लिए 22 लाख रुपये में सौदा तय कर लिया.

दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश रवाना हुआ निखिल: परिजनों के अनुसार एजेंटों ने निखिल के सभी दस्तावेज ऑनलाइन मंगवा लिए और 28 फरवरी की रात करीब 8 बजे उसे दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया. एजेंटों ने उसे साथ में 500 डॉलर लेकर आने के लिए भी कहा.परिवार ने 500 डॉलर निखिल को दे दिए और वह विमान से विदेश के लिए रवाना हो गया.निखिल के साथ हमराज नाम का एक और युवक भी गया था और इस दौरान एजेंट लगातार फोन के जरिए संपर्क में बने रहे.

कनाडा की जगह कजाकिस्तान पहुंचा युवक: कुछ समय बाद परिवार को पता चला कि एजेंटों ने निखिल की फ्लाइट कनाडा नहीं बल्कि मुंबई से कजाकिस्तान के लिए बुक करवाई थी. कजाकिस्तान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर सोनू नाम का व्यक्ति उसे लेने आया और तीन घंटे होटल में रुकने की बात कही. परिजनों का आरोप है कि इसके बाद निखिल को बंधक बना लिया गया. आरोपियों ने उसे ब्लेड से काटने, मुंह पर टेप लगाने और उल्टा लटकाकर पीटने की धमकी दी और फोन पर परिवार से 20 लाख रुपये की मांग की.

मारपीट का वीडियो दिखाकर परिवार से वसूले 10 लाख: परिवार का कहना है कि आरोपियों ने निखिल के साथ मारपीट का वीडियो भेजकर दबाव बनाया. बेटे की जान खतरे में देखकर बलकार सिंह ने कर्ज लेकर 10 लाख रुपये आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए. इसके बावजूद निखिल को नहीं छोड़ा गया और वह अभी भी कजाकिस्तान के अल्माटी शहर में फंसा हुआ है.

पैसे लेने पहुंचे चार लोग को पकड़कर पुलिस को सौंपा :बलकार सिंह के अनुसार 2 मार्च को चार लोग गांव सदरपुर पैसे लेने पहुंचे थे. ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने उनमें से दो लोगों को पकड़ लिया और घरौंडा थाना पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दो आरोपी मौके से फरार हो गए. परिवार का कहना है कि निखिल उनका इकलौता बेटा है और उसे विदेश भेजने के लिए उन्होंने पहले ही कर्ज लेकर पैसे जुटाए थे. अब फिरौती के रूप में भी 10 लाख रुपये कर्ज लेकर देने पड़े हैं.उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर बेटे को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू : पुलिस के अनुसार बलकार सिंह की शिकायत पर 9 मार्च को घरौंडा थाने में मनप्रीत, जशन, परमिंदर कौर और सोनू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच सब इंस्पेक्टर उमेश को सौंपी गई है.कार्यकारी थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि, "विदेश भेजने के नाम पर युवक को बंधक बनाकर फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया गया है. परिवार से सभी रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश के साथ युवक को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं."

